7,5 млн на відбудову Херсонської області виділили депутати Ужгорода

На позачерговій сесії Ужгородської міської ради 21 листопада депутати підтримали рішення передати 7,5 млн грн до бюджету Херсонської області. Кошти передадуть на проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктах житлової та іншої інфраструктури. Про це повідомила Ужгородська міська рада.

Гроші виділять із бюджету міської територіальної громади.

Varosh

Фото: Zaxid.net

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