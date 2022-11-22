Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

7,5 млн на відбудову Херсонської області виділили депутати Ужгорода

22 Листопада 2022 36

На позачерговій сесії Ужгородської міської ради 21 листопада депутати підтримали рішення передати 7,5 млн грн до бюджету Херсонської області. Кошти передадуть на проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктах житлової та іншої інфраструктури. Про це повідомила Ужгородська міська рада.

Гроші виділять із бюджету міської територіальної громади.

Varosh

Фото: Zaxid.net

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

В пам’ять про стрільця 128-ї бригади Данила Богуславського започаткували стипендію для студентів УКУ

Художник з Мукачева присвятив графіті-малюнок 128 бригаді

Мурал на основі арт-буку Сергія Жадана відкрили в Ужгороді

Простір крафтової продукції Закарпаття — магазин “Шпайз” — відкрили в Мукачеві