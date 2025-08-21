6 постраждалих внаслідок ракетного удару по заводу у Мукачеві – на стаціонарному лікуванні

Як повідомляв Varosh, сьогодні зранку росія атакувала ракетами Закарпаття, вдаривши по заводу у Мукачеві.

Внаслідок ракетного влучання виникла пожежа. Як повідомив директор КНП «ЗЦЕМД МК» ЗОР Анатолій Пшеничний, до реагування та надання медичної допомоги постраждалим було залучено 15 бригад екстреної медичної допомоги та бригаду психологічної підтримки — загалом близько 50 працівників ЕМД.

Станом на 7:30 відомо про 12 постраждалих:

10 осіб госпіталізовано до лікарні Святого Мартина;

ще 2 пацієнти звернулися по допомогу самостійно.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 6 людей:

п’ятеро у лікарні Святого Мартина з травмами кінцівок і таза, тупою травмою живота та забоєм головного мозку;

один пацієнт переведений до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Новака з осколковими пораненнями голови, пошкодженням ока та вуха.

Крім того, на місці події медики надають допомогу людям із гострою стресовою реакцією, працюють психологи.

Разом із тим, за інформацією поліції Закарпатської області, внаслідок обстрілу відомо про 15 постраждалих. Один із них у важкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ГУ ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук

