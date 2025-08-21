Facebook
Новини

6 постраждалих внаслідок ракетного удару по заводу у Мукачеві – на стаціонарному лікуванні

21 Серпня 2025 316

Як повідомляв Varosh, сьогодні зранку росія атакувала ракетами Закарпаття, вдаривши по заводу у Мукачеві.

Внаслідок ракетного влучання виникла пожежа. Як повідомив директор КНП «ЗЦЕМД МК» ЗОР Анатолій Пшеничний, до реагування та надання медичної допомоги постраждалим було залучено 15 бригад екстреної медичної допомоги та бригаду психологічної підтримки — загалом близько 50 працівників ЕМД.

Станом на 7:30 відомо про 12 постраждалих:

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 6 людей:

Крім того, на місці події медики надають допомогу людям із гострою стресовою реакцією, працюють психологи.

Разом із тим, за інформацією поліції Закарпатської області, внаслідок обстрілу відомо про 15 постраждалих. Один із них у важкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: ГУ ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук

