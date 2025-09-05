6 мільйонів на цифрову трансформацію бізнесу: жінок запрошують долучитися до акселератора “Відважна”

Жінок-підприємиць, які вже мають досвід, але прагнуть стати більш технологічними та інноваційними, запрошують до участі у візійному жіночому акселераторі “Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу” від Дія.Бізнес. Програма орієнтована на діючих підприємиць, які прагнуть трансформувати свій бізнес, — від базових цифрових процесів до стратегічної автоматизації та виходу на нові ринки. Цьогорічний фонд фінансової підтримки становить 6 мільйонів гривень.



“Сьогодні Дія.Бізнес має інструменти для підтримки на усіх етапах підприємницького шляху: від ідеї та експорту до консультацій і програм підтримки. Одна з них — національний акселератор “Відважна”, до якого за два сезони приєдналися 8 000 жінок з них 49 підприємиць залучили гранти на загальну суму 6,5 млн грн на розвиток власної справи“, — каже Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації.

На учасниць чекає:

14 тижнів навчання — теоретичні модулі та практичні завдання;

лекції від топових експертів цифрової трансформації;

буткемп на базі 11 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес;

тест на визначення цифрової зрілості та індивідуальна програма розвитку на основі результатів.

За результатами навчання 14 півфіналісток програми отримають по 300 000 грн на масштабування та трансформацію бізнесу, три учасниці — по 100 000 грн. У фіналі на Grand Pitch Day 10 учасниць з найкращими проєктами позмагаються за головний приз — 1 500 000 гривень.

Встигніть подати заявку до 17 вересня включно. Деталі та форма аплікації за посиланням.

Новий сезон візійного жіночого акселератора “Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу” впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту за сприяння ПРООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Японії в межах проєкту “Трансформаційне відновлення заради безпеки людей в Україні” та глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa, за партнерства IT Ukraine Association.

Varosh, за інформацією Міністерства цифрової трансформації

Фото ілюстративне/Дія.Бізнес

