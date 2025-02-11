6 книгарень відкрилися в Ужгороді за час повномасштабної війни

Від першого року повномасштабного вторгнення в Ужгороді – справжній «бум» на нові книгарні.

Так, починаючи з 2022 року в обласному центрі Закарпаття відкрилося одразу 6 нових книжкових крамниць, серед яких також і книгарні відомих українських мереж.

Вочевидь, таким змінам посприяли кілька факторів. Окрім того, що Закарпаття нині є одним із найбільш безпечних та спокійних регіонів, фахівці констатують також і зростання попиту на читання серед українців. У серпні-вересні 2023 року агенція Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги провела дослідження впливу повномасштабного вторгнення на читання українців.

Результати показали, що частка людей, які використовують щоденне читання як одну із форм дослідження, у 2023 році зросла до 17%. Тоді як у 2020 році вона становила лише 8%.

Серед причин, які спонукають читати, опитані називали любов до читання (42%), для самовдосконалення та саморозвитку (41%), відпочинок (28%), та прагнення дізнаватись нове (22%).

Якщо ви також серед тих людей, що віддає перевагу дозвіллю за книжкою і саме міркуєте над тим, аби поповнити домашню бібліотеку, то ось вам добірка книгарень в Ужгороді, що запрацювали за час повномасштабної війни.

«Книгарня Є»

Починаючи з 2022 року, в обласному центрі Закарпаття з’явилося одразу 2 крамниці української мережі «Книгарня Є».

Наприкінці першого року повномасштабного вторгнення «Книгарня Є» відкрилася на проспекті Свободи, 40. Відкриття проходило при повному аншлагу та за участі закарпатських письменників.

Крамниця пропонує широкий асортимент різножанрової літератури, а також влаштовує різноманітні творчі активності. Тут регулярно проходять зустрічі з письменниками, дитячі читання, обговорення книжкового клубу, лекції, клуби настільних ігор.

Ще одна «Книгарня Є» працює в Ужгороді за адресою вул. Корзо, 23.

«Буква»

Книгарня всеукраїнської мережі «Буква», яка налічує 36 крамниць, в Ужгороді відкрилася влітку 2024 року.

У книгарні представлено великий вибір з понад 10 тис. книжкових видань.

Окрім цього, на базі крамниці проводяться «навкололітературні» активності для дітей та дорослих. Зокрема, тут діє книжковий клуб, а також щонеділі проходять дитячі читання та майстер-класи зі створення тематичних виробів для розвитку дитячої творчості.

Адреса книгарні «Буква»: вул. Волошина, 2А.

Книгарня-кав’ярня Paperova

У червні 2024 року переселенець з Запорізької області, лікар-психіатр Григорій Москалець відкрив в Ужгороді книгарню-кав’ярню Paperova.

Її поява в Ужгороді стала можливою завдяки державному гранту, який власник закладу отримав з третьої спроби.

Paperova нині – це культурний простір, де відвідувачі мають змогу обрати для себе книжки або насолодитися процесом читання за чашкою кави з десертом прямо на місці.

Концепція закладу передбачає проведення тематичних заходів: тут влаштовують літературні й поетичні вечори, освітні лекції, зустрічі з авторами, презентації книг, мистецькі виставки.

Книгарня-кав’ярня Paperova працює за адресою: вул. Підгірна, 18.

«Книголенд»

Книжкова крамниця всеукраїнської мережі книгарень «Книголенд» запрацювала в Ужгороді восени 2024 року.

Нині окрім класичної художньої літератури, наукової фантастики, детективів та книг для професійного розвитку, тут є розширений вибір навчальної літератури — підручників, методичних посібників та навчальних матеріалів.

Також у книгарні проводяться тематичні активності для дітей, зокрема літературні квести, майстерки зі створення ілюстрацій, презентації, лекції та книжкові стендапи.

Книгарня працює на проспекті Свободи, 29.

Книгарня Vivat

Наприкінці минулого року в Ужгороді свої двері відкрила для відвідувачів книгарня харківського видавництва Vivat.

Заклад облаштували у самісінькому центрі міста, на пл. Шандора Петефі, 2.

Книгарня пропонує широкий вибір літератури: від класики до сучасної прози, дитячих книг, підручників і мистецьких альбомів. Особливу увагу адміністрація приділяє книгам українських видавництв, зокрема новинкам літературного ринку.

За задумом керівництва, книгарня працюватиме не лише як класична крамниця, а буде й майданчиком для проведення культурних заходів. Зокрема, під час відкриття адміністрація анонсувала низку літературних вечорів, презентацій книг і зустрічей із письменниками.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінок книгарень у соцмережах

Головне фото: Суспільне Ужгород

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