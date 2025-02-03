6-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль оголосив про приймання робіт

Приймання заявок на участь у кінофестивалі триватиме з 1 лютого до 1 липня.

Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) цього року проходитиме в Ужгороді впродовж 20-21 вересня.

1 лютого організатори фестивалю оголосили про приймання заявок.

Гасло цьогорічного кінофестивалю – «Гори зцілюють душу», розповів у коментарі Varosh директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.

«Зазвичай на участь у фестивалі надходить близько 150-200 робіт щороку. Приблизно на цю ж кількість чекаємо й цього року», – сказав Дмитро Грешко.

Відібрані для показів фільми оголосять 1 серпня. Гасло цьогорічного кінофестивалю – «Гори зцілюють душу». Як і всі попередні роки, відповідно до концепції заходу, центральною темою кінофестивалю є гори й усе, що з ними пов’язано.

До 1 березня подати роботи на кінофестиваль є змога безплатно. Надалі ця можливість буде доступна за визначену плату. При цьому, із наближенням до дедлайну приймання робіт ціна підвищуватиметься.

Як пояснив Дмитро Грешко, подача на платній основі – загальноприйнята практика для кінофестивалів: «Це дозволяє сформувати фестивальний фонд, а також зменшує кількість робіт, які не відповідають регламенту кіноконкурсу».

Так, однією з умов участі у фестивалі є вимога, щоб подана робота була виготовлена саме впродовж 2024-2025 років.

До участі у фестивалі представлено 5 конкурсних категорій:

Повнометражні ігрові фільми (від 60 хв і більше)

Документальні фільми (від 40 хв і більше)

Ігрові короткометражні фільми (від 3 хв до 20 хв)

Документальні короткометражні фільми (від 3 хв до 20 хв)

Анімаційні короткометражні фільми (від 3 хв до 20 хв).

Подати роботу на кінофест можна на платформі Filmfreeway.

У попередні роки Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) проходив в Ужгороді впродовж трьох днів. Однак цьогоріч організатори скоротили його до 2 днів.

Директор фестивалю Дмитро Грешко наразі несе службу в ЗСУ, тож, каже, поки не впевнений, чи зможе повноцінно допомагати команді в організації та чи буде змога особисто бути присутнім на заході.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: CMIFF та з платформи Filmfreeway

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