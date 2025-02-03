6-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль оголосив про приймання робіт

Приймання заявок на участь у кінофестивалі триватиме з 1 лютого до 1 липня.
Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) цього року проходитиме в Ужгороді впродовж 20-21 вересня.
1 лютого організатори фестивалю оголосили про приймання заявок.
Гасло цьогорічного кінофестивалю – «Гори зцілюють душу», розповів у коментарі Varosh директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.
«Зазвичай на участь у фестивалі надходить близько 150-200 робіт щороку. Приблизно на цю ж кількість чекаємо й цього року», – сказав Дмитро Грешко.
Відібрані для показів фільми оголосять 1 серпня. Гасло цьогорічного кінофестивалю – «Гори зцілюють душу». Як і всі попередні роки, відповідно до концепції заходу, центральною темою кінофестивалю є гори й усе, що з ними пов’язано.
До 1 березня подати роботи на кінофестиваль є змога безплатно. Надалі ця можливість буде доступна за визначену плату. При цьому, із наближенням до дедлайну приймання робіт ціна підвищуватиметься.
Як пояснив Дмитро Грешко, подача на платній основі – загальноприйнята практика для кінофестивалів: «Це дозволяє сформувати фестивальний фонд, а також зменшує кількість робіт, які не відповідають регламенту кіноконкурсу».
Так, однією з умов участі у фестивалі є вимога, щоб подана робота була виготовлена саме впродовж 2024-2025 років.
До участі у фестивалі представлено 5 конкурсних категорій:
Подати роботу на кінофест можна на платформі Filmfreeway.
У попередні роки Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) проходив в Ужгороді впродовж трьох днів. Однак цьогоріч організатори скоротили його до 2 днів.
Директор фестивалю Дмитро Грешко наразі несе службу в ЗСУ, тож, каже, поки не впевнений, чи зможе повноцінно допомагати команді в організації та чи буде змога особисто бути присутнім на заході.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: CMIFF та з платформи Filmfreeway
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