Берегівська ратуша, будівля райлікарні та військкомату в Берегові, будівля Держбанку у Виноградові, Михайлівська церква у Великих Ком’ятах та готичний костьол у с.Тисобикень, будинок кінотеатру
«Перемога» в Мукачеві та комплекс культових споруд «Кальварія» в Ужгороді — загалом 57 об’єктів культурної спадщини Закарпаття додали до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Серед них – об’єкти архітектури та містобудування, повідомили в Департаменті культури Закарпатської ОВА.
В Берегівському районі додали 21 об’єкт:
В Мукачівському районі — 15:
В Ужгородському — 16 об’єктів культурної спадщини:
Та в Хустському районі — 5 об’єктів:
Таким чином, станом на 1 січня 2025 року Державний реєстр включає вже 163 пам’ятки місцевого та національного значення, розташовані на території Закарпатської області, кажуть у Департаменті культури.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото Сергія Денисенка: будівля Лінгвістичної гімназії теж увійшла до Держреєстру
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