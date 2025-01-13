Берегівська ратуша, будівля райлікарні та військкомату в Берегові, будівля Держбанку у Виноградові, Михайлівська церква у Великих Ком’ятах та готичний костьол у с.Тисобикень, будинок кінотеатру

«Перемога» в Мукачеві та комплекс культових споруд «Кальварія» в Ужгороді — загалом 57 об’єктів культурної спадщини Закарпаття додали до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Серед них – об’єкти архітектури та містобудування, повідомили в Департаменті культури Закарпатської ОВА.

В Берегівському районі додали 21 об’єкт:

Берегівська міська територіальна громада – 16 об’єктів;

Виноградівська міська територіальна громада – 4 об’єкти;

Пийтерфолвівська сільська територіальна громада – 1 об’єкт.

В Мукачівському районі — 15:

Мукачівська міська територіальна громада – 13 об’єктів;

Чинадіївська селищна територіальна громада – 1 об’єкт;

Нижньоворітська сільська територіальна громада – 1 об’єкт.

В Ужгородському — 16 об’єктів культурної спадщини:

Ужгородська міська територіальна громада – 15 об’єкт;

Костринська сільська територіальна громада – 1 об’єкт.

Та в Хустському районі — 5 об’єктів:

Хустська міська територіальна громада – 1 об’єкт;

Вишківська селищна територіальна громада – 1 об’єкт;

Довжанська сільська територіальна громада – 3 об’єкти.

Таким чином, станом на 1 січня 2025 року Державний реєстр включає вже 163 пам’ятки місцевого та національного значення, розташовані на території Закарпатської області, кажуть у Департаменті культури.

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Зоряна Попович, Varosh,

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