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57 закарпатських об’єктів культурної спадщини додали до Держреєстру нерухомих пам’яток України

13 Січня 2025 83

Берегівська ратуша, будівля райлікарні та військкомату в Берегові, будівля Держбанку у Виноградові, Михайлівська церква у Великих Ком’ятах та готичний костьол у с.Тисобикень, будинок кінотеатру
«Перемога» в Мукачеві та комплекс культових споруд «Кальварія» в Ужгороді — загалом 57 об’єктів культурної спадщини Закарпаття додали до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Серед них – об’єкти архітектури та містобудування, повідомили в Департаменті культури Закарпатської ОВА.

В Берегівському районі додали 21 об’єкт:

В Мукачівському районі — 15:

В Ужгородському — 16 об’єктів культурної спадщини:

Та в Хустському районі — 5 об’єктів:

Таким чином, станом на 1 січня 2025 року Державний реєстр включає вже 163 пам’ятки місцевого та національного значення, розташовані на території Закарпатської області, кажуть у Департаменті культури.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Сергія Денисенка: будівля Лінгвістичної гімназії теж увійшла до Держреєстру

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# Департамент культури Закарпатської ОВА # Державний реєстр нерухомих пам’яток України # новини Varosh # пам’ятка архітектури та містобудування

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