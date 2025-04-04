В Україні з 1 січня триває деклараційна кампанія-2025.

За цей час впродовж трьох місяців на Закарпатті декларацію про майновий стан і доходи за звітний 2024 рік подали 3027 закарпатців, повідомлять у Державній податковій службі області.

«Загальний задекларований ними дохід склав 605 млн грн, з яких громадяни самостійно вивели до сплати 20,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2,9 млн грн військового збору», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що дохід у понад 1 млн грн задекларували 54 закарпатці. Разом вони задекларували дохід 229,7 млн гривень. З них самостійно виведено до сплати 13,5 млн грн ПДФО та 1,3 млн грн військового збору.

Найбільшу суму задекларував мешканець Ужгорода – 51 млн грн. Він задекларував її як дохід, отриманий у вигляді дивідендів.

Загалом, найбільше мільйонерів в області, за інформацією ДПС, проживають в Ужгороді та Мукачеві.

Для порівняння: у сусідній Львівській області дохід у сумі понад 1 млн грн станом на 26 березня задекларували 360 громадян. Водночас на Тернопільщині зареєстрували 28 громадян із більш як мільйонним доходом.

Деклараційна кампанія в Україні

В Україні в цілому за січень-лютий 2025 року про отримані у 2024 році доходи у сумі понад 1 млн грн прозвітували 3186 громадян. Загальна сума задекларованих ними доходів станом на 13 березня 2025 року становила 21,8 млрд гривень.

Наймолодшому «мільйонеру» – 3,5 роки. Його дохід у вигляді успадкування майна з отриманням у дарунок не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення задекларувала уповноважена особа.

Найстарша «мільйонерка» – 96-річна киянка, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

Кампанія декларування доходів, одержаних протягом 2024 року, триває.

До 1 травня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік мають фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Детально про те, як подати декларацію про доходи за 2024 рік, а також хто і в який термін має це зробити, можна дізнатися на сайті Державної податкової служби України.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото InKorr

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