50 підприємців запрошують на Go-Adapt Business Forum

Захід організовує центр підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за участі Валерії Іонан, заступниці Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

Go-Adapt Business Forum — це 8 годин інтенсиву з провідними спікерами для мікро-, малого та середнього бізнесу, де українські підприємці зможуть прокачати свої навички та започаткувати нові бізнес-знайомства.

Формат події дозволяє використати отримані протягом дня знання одразу на практиці, проаналізувати власний бізнес разом з експертами та розробити покращені бізнес-стратегії для ефективної оптимізації та масштабування бізнесу.

Форум складається з двох частин:

Теоретична — освітній бізнес-лекторій від представників бізнесу, експертів і лідерів думок на теми масштабування, маркетингу, експорту, франчайзингу та підвищення ефективності бізнесу.

Практична — тренінг, під час якого підприємці зможуть застосувати ефективні бізнес-методи на практиці, прокачати навички та проаналізувати власний бізнес разом з експертами.

До участі запрошуються представники мікро-, малого та середнього бізнесу та всі, хто цікавиться темою розвитку підприємництва.

Місце проведення форуму: Закарпатська обл., с. Нижнє Солотвино

Дата: 16 липня (субота)2022

Участь у події – за попередньої реєстрації.

За додатковою інформацією звертайтеся:

dariya.dovzhenko@gmail.com, Дарія Довженко — спеціалістка з комунікацій, Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні;

+380 50 176 12 42, центр підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Захід реалізується в рамках проєкту “Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу” (грудень 2021 року-травень 2024 року), що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Німецький банк розвитку (KfW).

Varosh

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