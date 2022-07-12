50 підприємців запрошують на Go-Adapt Business Forum

Захід організовує центр підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за участі Валерії Іонан, заступниці Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.
Go-Adapt Business Forum — це 8 годин інтенсиву з провідними спікерами для мікро-, малого та середнього бізнесу, де українські підприємці зможуть прокачати свої навички та започаткувати нові бізнес-знайомства.
Формат події дозволяє використати отримані протягом дня знання одразу на практиці, проаналізувати власний бізнес разом з експертами та розробити покращені бізнес-стратегії для ефективної оптимізації та масштабування бізнесу.
Форум складається з двох частин:
До участі запрошуються представники мікро-, малого та середнього бізнесу та всі, хто цікавиться темою розвитку підприємництва.
Місце проведення форуму: Закарпатська обл., с. Нижнє Солотвино
Дата: 16 липня (субота)2022
Участь у події – за попередньої реєстрації.
За додатковою інформацією звертайтеся:
Захід реалізується в рамках проєкту “Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу” (грудень 2021 року-травень 2024 року), що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Німецький банк розвитку (KfW).
Varosh
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