5 закарпатських ліцеїв отримають кошти від Дитячого фонду ООН

Берегівський ліцей імені Ф. Потушняка, ліцей імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови, Мукачівський ліцей №11, Ужгородський ліцей №12 та Чопський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 отримають від Дитячого фонду ООН гроші для підготовки закладу до зими. Їх із-поміж майже 1200 українських шкіл відібрала спеціальна комісія, в складі якої – представники Міністерства освіти і науки, Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ.

Гроші — 290 500 грн для кожного освітнього осередку — почнуть надходити на рахунки шкіл уже наприкінці листопада 2024 року. У межах підготовки до зими заклади можуть використовувати кошти на такі потреби: обігрів, утеплення, заміна вікон і дверей;

закупівля, встановлення та ремонт електро- і теплогенеруючого обладнання;

ремонт інженерних мереж (водопровідних, опалювальних, електричних, вентиляційних, каналізаційних);

транспортування та зберігання закупленого обладнання, запчастин, матеріалів і пального. Певна частина коштів — до 83 000 грн — може бути використана на ремонт та модернізацію шкільних їдалень.

Починаючи з листопада грошова допомога на загальну суму 203,35 млн гривень від ЮНІСЕФ буде розподілена серед 700 українських закладів середньої освіти. Розподіл коштів між закладами здійснювався за трьома ключовими категоріями:

1 Заклади розташовані на прифронтових та прикордонних територіях та проводять навчання в очному / змішаному форматі не менше ніж 200 дітей; у школі є укриття. До цієї категорії потрапили 550 закладів із 700 дібраних.

2 Заклади проводять навчання в очному / змішаному форматі, мають укриття та навчають щонайменше 50 дітей-ВПО. Таких закладів 70 з 700 дібраних.

3 Заклади, які єдині у своїй громаді працюють в очному / змішаному форматі. Таких закладів 80 з 700 дібраних.

Ініціатива реалізується під патронатом Першої леді Олени Зеленської. Проєкт є результатом спільної роботи UNICEF, Мінреінтеграції, МОН, а також Офісу Президента України. Кошти надано Урядом Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW).

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Зоряна Попович, Varosh

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