5 закарпатських крафтових виробів увійшли до адвент-календаря, створеного українськими майстринями

Закарпатські майстри та волонтери долучилися до створення адвент-календаря “Різдвяні історії “Зростай” – спільного проєкту учасниць освітньої програми “Зростай 2.0”. До нього увійшли крафтові вироби 15 майстринь із 12 регіонів України – від Закарпаття до Харківщини.

– В коробці серед адвент-подарунків є підсвічники, які вироблялися в Середньому на маленькому крафтовому деревообробному виробництві, – розповіла Varosh засновниця артпростору “Ліс” Юлія Дуб. – Чай заготовлювали наші закарпатські волонтери, які самі вирощують трави, висушують, свічки макані створюємо ми в артпросторі. Наші майстрині, які проводять майстер класи, підготували дідухи і набори для різдвяних павуків.

Юлія каже, що кожна майстриня з різних куточків України змогла вкласти свою частинку турботи, аби власники адвент-календаря створили свій сімейний затишок під час різдвяних свят.

Майстер-класи, картинна галерея, крамничка крафту: як працює і що пропонує артпростір «Ліс» в Ужгороді

Що всередині крафтового адвент-календаря

Адвент-календар розрахований він на 18 днів – від Миколая до Різдва, каже Юлія Дуб. До нього увійшло 18 авторських подарунків для тіла, душі та дому, а також три тематичні майстер-класи.

– Серед майстеркласів –інструкції зі створення різдвяного павучка, сережок-павучків та гачкованої підставки під чашку. Є в коробці також інгредієнти для створення куті, є рецепт узвару, є торбинка, яку можна розмалювати, є гачковані підставки під чашечку з тим-таки майстеркласом, – пояснила Юлія Дуб.

Набір містить тако книжечку про Різдво та різдвяну зірку, набір колядок з відеоінструкціями від колективу “Плис” з Івано-Франківщини, мед, варення з чорнобривців та інші автентичні продукти

Юлія каже: перші замовлення вже надійшли навіть з-за кордону — українки в Познані одразу відгукнулися на можливість відчути зв’язок з домом через українські традиції.

Кращий туристичний сувенір 2025 обрали на Закарпатті

Випущено лише 50 наборів адвент-календарів, вартість одного – 3950 гривень.

– Ми і так вклали туди все по собівартості, щоб він був доступний. Фактично, ця ціна закриває лише витратну частину, прибутку не буде. Але дуже тішить, що ми змогли об’єднатися і показати, що, бізнеси з різних куточків України спроможні творити якийсь класний, спільний, теплий, різдвяний продукт в дуже короткі терміни.

Придбати набір можна через сайт артпростору “Ліс” або на платформі Prom.

Що за традиція адвент-календаря?

Нагадаємо, Адвент-календар — це традиція, що походить з німецьких лютеранських сімей XIX століття. Календар відлічує дні від початку адвенту (четвертої неділі перед Різдвом) до Святвечора. У сучасному світі це зазвичай коробка з 24 віконцями, за кожним з яких ховається невеликий подарунок чи солодощі, які щоразі відлічують час, що залишився до Різдва.

Спочатку це були прості способи для дітей відстежувати час до свята, наприклад, малюючи крейдяні лінії на дверях або запалюючи свічки щодня. Перший друкований календар з’явився у 1908 році, а пізніше з’явилися версії з дверцятами, за якими ховалися смаколики та інші сюрпризи. Традиція допомагає створити атмосферу очікування свята та згуртувати родину навколо спільних різдвяних приготувань. Сьогодні адвент-календарі стали популярними у всьому світі та можуть містити різноманітні подарунки, не тільки для дітей.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Юлією Дуб

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.