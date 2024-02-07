5 випадків у січні-2024 проти 2 випадків у січні торік: на Закарпатті фіксують збільшення випадків сказу серед тварин

За весь 2023 рік в Закарпатській області всього зафіксовано 21 випадок сказу серед тварин.

З початку 2024 року станом на 6 лютого в області зареєстровано 6 випадків сказу серед тварин.

Про таке у відповіді на інформаційний запит Varosh повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області.

Впродовж січня 2024 року в області зафіксовано 5 випадків сказу, тоді як у січні минулого року таких випадків було 2. Відповідно, порівняно із січнем 2023 кількість зафіксованих випадків сказу зросла, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби області.

У 2023 році випадки сказу виявляли серед лисиць, собак, котів, також виявили сказ у борсука.

«Відповідно до проведених епізоотичних розслідувань фахівцями ветеринарної медицини у 7 випадках нанесення покусів людям в подальшому у тварин діагностували сказ. В жодному з випадків сказу серед тварин джерело інфекції не було встановлено», – йдеться у відповіді на запит.

У 2023 році на території Закарпатської області було проведено 2 кампанії з вакцинації диких м’ясоїдних тварин: весняна у травні і осіння – у вересні. Під час вакцинальних кампаній спеціалісти дільничних лікарень ветеринарної медицини спільно із членами товариств мисливців та рибалок, працівниками філій Держпідприємства «Ліси України» вручну, впродовж трьох днів навесні й восени розповсюджували пероральну вакцину проти сказу диких м’ясоїдних тварин.

«В рамках протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних захворювань серед тварин в Закарпатській області щорічно плануються заходи з імунізації тварин проти сказу, в подальшому на протязі року проводиться щеплення домашніх тварин антирабічною вакциною. Власникам тварин рекомендовано звертатись до найближчих державних установ ветеринарної медицини для отримання безкоштовної вакцинації проти сказу», – повідомили у ГУ Держпродспоживслужби Закарпатської області.

Сказ — гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що ушкоджує центральну нервову систему. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги хвороба після зараження швидко розвивається і призводить до летальних наслідків.

Сказом частіше хворіють дикі тварини – вовки, лисиці, єноти, борсуки, білки тощо. Від диких тварин сказ може передаватися домашнім тваринам в разі укусу через слину. Якщо заражена тварина вкусить людину, інфекція передається вже їй.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, адже сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі.

Єдиним методом профілактики сказу у тварин є щеплення. Домашніх тварин щеплять від сказу 1 раз на рік.

У разі нанесення укусу твариною, необхідно:

Ретельно промити рану впродовж кількох хвилин водою з милом, мильними засобами, дезінфекторами;

Обробити рану антисептиком;

Накласти на ушкодження стерильну пов’язку.

Негайно звернутися в медичний заклад.

Після огляду в разі потреби лікар назначить курс антирабічної вакцини. Вона допомагає у 96–99% випадків, якщо курс лікування був розпочатий не пізніше, ніж через 14 днів з моменту інфікування.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram