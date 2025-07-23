5 ветеранських бізнесів з Ужгорода стали переможцями конкурсу “Траєкторія” від Дія.Бізнес

Завершився другий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» для ветеранів та сімей військовослужбовців, яку запустила мережа центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес». У фінал вийшли 10 підприємців, які презентували свої бізнес-ідеї журі й змагалися за головні винагороди проєкту: 1 000 000 гривень у категорії «Початківець у бізнесі» та 2 000 000 гривень у категорії «Досвідчений підприємець». Окрім цього, ще 17 мільйонів гривень фінансової підтримки надали учасникам, які успішно завершили навчання в межах Спільного та Інтенсивного лекторіїв.

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— Учасники другого сезону зареєстрували 65 нових ФОПів та 1 ТОВ, а також створили 106 робочих місць, — кажуть у Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Переможці в Ужгороді

Серед переможців — учасники з Ужгорода, які навчалися в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді та отримали грантову підтримку на розвиток своїх бізнесів:

Оксана Смирнова — дизайн-студія 3D-друку, яка спеціалізуватиметься на створенні персоналізованих сувенірів, дизайнерських прикрас, інтер’єрних предметів, ігор та унікальних виробів за індивідуальними запитами. Залучила 200 000 гривень.

Антоніна Сторчак — засновниця Lamy by Antonina , б’юті-простору, де жінки можуть не лише отримати якісні косметологічні послуги, а й розслабитися, відчути підтримку та відновити внутрішню рівновагу. Отримала 200 000 гривень.

Тетяна Мостова — створює унікальні розвиваючі книги на липучках, які поєднують гру та навчання і допомагають дітям дошкільного й молодшого шкільного віку розвивати дрібну моторику, логіку, мовлення та увагу. Залучила 200 000 гривень.

Геннадій Збандут — ветеран, який відкриває кабінет естетичного масажу в Ужгороді. У його послугах — ліфтинг обличчя та тіла, кінезіотейпування, блейд-терапія, SPA-процедури та лазерна епіляція. Геннадій прагне допомагати людям відновлювати внутрішню рівновагу через тілесну терапію. Отримав 200 000 гривень.

Максим Стукало — засновник проєкту Mandry in UA, який пропонує оренду будинків на колесах для комфортного сімейного відпочинку або короткострокової реабілітації військових у мальовничих куточках України. Формат «все включено» забезпечує повну мобільність і автономність. Отримав 400 000 гривень та змагався за 2 000 000 гривень на Grand Pitch Day.

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Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізувала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group і мережі мультимаркетів «Аврора».

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Дія.Бізнес

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