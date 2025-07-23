5 ветеранських бізнесів з Ужгорода стали переможцями конкурсу “Траєкторія” від Дія.Бізнес

Завершився другий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» для ветеранів та сімей військовослужбовців, яку запустила мережа центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес». У фінал вийшли 10 підприємців, які презентували свої бізнес-ідеї журі й змагалися за головні винагороди проєкту: 1 000 000 гривень у категорії «Початківець у бізнесі» та 2 000 000 гривень у категорії «Досвідчений підприємець». Окрім цього, ще 17 мільйонів гривень фінансової підтримки надали учасникам, які успішно завершили навчання в межах Спільного та Інтенсивного лекторіїв.
Як ветеранам повернутися до цивільного життя й роботи: досвід Семена Махліна
— Учасники другого сезону зареєстрували 65 нових ФОПів та 1 ТОВ, а також створили 106 робочих місць, — кажуть у Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.
Серед переможців — учасники з Ужгорода, які навчалися в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді та отримали грантову підтримку на розвиток своїх бізнесів:
“Вуйко Еко”: як ветерани Вуйко, Грузин і Директор на Закарпатті крафтовий бізнес започаткували
Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізувала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group і мережі мультимаркетів «Аврора».
Зоряна Попович, Varosh
Фото Дія.Бізнес
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.