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Новини

5 ветеранських бізнесів з Ужгорода стали переможцями конкурсу “Траєкторія” від Дія.Бізнес

23 Липня 2025 35

Завершився другий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» для ветеранів та сімей військовослужбовців, яку запустила мережа центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес». У фінал вийшли 10 підприємців, які презентували свої бізнес-ідеї журі й змагалися за головні винагороди проєкту: 1 000 000 гривень у категорії «Початківець у бізнесі» та 2 000 000 гривень у категорії «Досвідчений підприємець». Окрім цього, ще 17 мільйонів гривень фінансової підтримки надали учасникам, які успішно завершили навчання в межах Спільного та Інтенсивного лекторіїв.

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 Учасники другого сезону зареєстрували 65 нових ФОПів та 1 ТОВ, а також створили 106 робочих місць, — кажуть у Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Переможці в Ужгороді

Серед переможців — учасники з Ужгорода, які навчалися в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді та отримали грантову підтримку на розвиток своїх бізнесів:

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Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізувала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group і мережі мультимаркетів «Аврора».

Зоряна Попович, Varosh

Фото Дія.Бізнес

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