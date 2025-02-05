5 ведмедів у реабілітаційному центрі “Синевир” на Закарпатті – у зимовій сплячці

Нині у Реабілітаційному центрі «Синевир» утримується 32 ведмеді.

Як розповідають в установі, щороку взимку, за умови морозів, по кілька тварин в реабілітаційному центрі впадають у зимову сплячку. Передчуваючи настання холодів, вони самостійно шукають собі укриття й будують собі барлоги, де впадають у стан спокою.

Залежно від кліматичних умов та запасів власного жиру, ведмеді можуть перебувати у зимовій сплячці від 75 до 140 діб, прокидають переважно у березні-квітні. Під час зимового сну температура тіла ведмедя понижується на 4-5 градусів, пульс – на 75%, споживання кисню – на 50%.

За останні роки у зимову сплячку в Реабілітаційному центрі залягало від 5 до 15 тварин.

Цьогоріч, попри плюсові температури наприкінці січня-початку лютого, у притулку від грудня перебувають у зимовій сплячці 5 ведмедів – Беня, Тяпа, Малиш, Потап і Роза.

Разом із тим, впродовж зими під час морозів у зимовий сон впадали більш ніж половина ведмедів притулку. Під час відлиги – аномально теплої погоди й дощів, клишоногі просиналися. А відчувши, що зима продовжується і настають морози – знову залягають у зимову сплячку.

Здатність утримуваних у притулку ведмедів залягати у зимову сплячку свідчить про успішну реабілітацію тварин і про відновлення природних інстинктів, зазначають в установі. Додають, що тривалість перебування клишоногих у зимовому сні загалом залежить від кількох факторів. Окрім погоди, впливають також фізіологічний стан тварини та її вік, наявність їжі та рівень жирових запасів.

Додатково в реабілітаційному центрі розповіли, що наприкінці січня в різних урочищах НПП «Синевир» інспектори служби державної охорони знаходили сліди ведмедів, які, ймовірно, вже прокинулися після зимової сплячки.

«Такий факт підтверджує, що погодні умови, а саме аномально тепла зима та інші фактори вплинули на їхній режим і стали причиною того, що ведмеді прокинулися раніше», – зазначають у центрі реабілітації бурих ведмедів.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка НПП “Синевир”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.