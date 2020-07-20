5 аудіоекскурсій про Ужгород є в інтернеті: вже можна слухати і вигравати призи

Ми повідомляли, що громадська організація “Щасливі діти” розпочала проєкт “Унікальні туристичні маршрути “Пізнай Ужгород” в інтерактивних листівках з аудіогідами”. І розповідали про вісьмох ужгородських гідів, які розробили ці маршрути. І ось вже п’ять із десяти аудіоекскурсій опубліковані на туристичній платформі izi.travel.

ГО “Щасливі діти” закликає пройтися маршрутами, написати свій відгук (або просто запостити фото з прогулянки), поставити хештег #пізнайУжгород і 24 серпня стати учасником розіграшу набору сувенірних листівок “Пізнай Ужгород”. Загалом буде розіграно 24 комплекти листівок серед тих, хто виконає всі умови.

Теми п’яти екскурсій:

“Прогулянка під липами”, авторка – Тетяна Літераті ,

, “Давній Ужгород”, автор – Юрій Славік

“У пошуках мініскульптур”, авторка – Наталія Світлинець,

“Ужгород. Романтичні історії”, авторка – Юліанна Малик,

“Великі художники маленького міста”, авторка – Юліанна Малик.

Маршрути завантажені тут. А ще можете слухати їх на мобільному застосунку izi.travel. Для цього зайдіть у програму і введіть у пошуку “Ужгород”. Або ж просто заскануйте мобільною камерою QR-код на зображенні нижче.

Varosh

Головне фото: з проєкту UZHGOROD TIMELAPSE 4K