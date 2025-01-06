42 пункти пропуску модернізують в Україні. В тому числі – й на Закарпатті

Заплановано, що модернізація КПП дозволить збільшити обсяги експорту зерна та інших товарів, а також покращити якість обслуговування прикордонного персоналу та пасажирів.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну та блокада коридорів у Чорному морі спричинили серйозні проблеми для експорту сільгосппродукції з України. Збої поставок відчутно впливають на продовольчу безпеку у світі.

Після блокування чорноморських портів внаслідок повномасштабного вторгнення західні прикордонні переходи, зокрема залізничні, стали ключовими для забезпечення експортних потоків товарів. Однак їхньої пропускної здатності виявилося замало, зазначав у грудні 2024 року голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Суттєво зросли обсяги експорту зернових культур. Якщо до 2022 року через Закарпаття перевозили близько 79 тис. тонн зерна, то у 2023 році вже близько 2 млн тонн. Були періоди, коли час очікування на перетин кордону становив від 2 до 15 діб», – сказав він.

Альтернативою для здійснення поставок український уряд спільно з міжнародними партнерами визначили переорієнтацію на західні автомобільні та залізничні маршрути. Для цього, зокрема, має бути здійснена швидка модернізація пунктів пропуску з метою збільшення їх потужностей, пише DAI.

Так, ініціативу з модернізації пунктів пропуску підтримало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), доручивши її здійснення Проєкту «Економічна підтримка України» (ERA). Проєкт триватиме до 2026 року.

На яких КПП втілюватимуть проєкт модернізації

У період 2023-2026 рр. ERA виділить на здійснення робіт із модернізації пунктів пропуску 115 млн доларів. Пріоритетними визначено автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордонах з Молдовою, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Перша група пріоритетів – це 11 автомобільних пунктів пропуску: 2 на кордоні з Польщею, 1 – зі Словаччиною, 3 – з Румунією, 2 – з Угорщиною і 3 – з Молдовою.

Друга група пріоритетів – 12 автомобільних і залізничних пунктів пропуску.

Третя група – 21 автомобільний пункт пропуску.

Станом на сьогодні ERA надала 7,5 млн доларів на швидку модернізацію та обладнання 29 пунктів перетину кордону. Ще 28 млн доларів заплановано до виділення.

Які оновлення здійснять на пунктах пропуску

Модернізація передбачає встановлення збірних модульних конструкцій, дорожніх знаків, знаків і товарних ваг; роботи з благоустрою території, включаючи ремонт дорожнього покриття, нанесення й оновлення дорожньої розмітки, фарбування і ремонт бордюрів; а також встановлення устаткування – ручні рефлектометри, динамічні ваги для транспортних засобів і мобільні сканери.

Оновлення, що здійснюються на пунктах пропуску, відповідають стандартам ЄС та сприяють впровадженню концепції сталого розвитку. Так, на 25 КПП встановлено майже 1900 світлодіодних ламп та супутнього обладнання, які споживають на 80% менше енергії й економлять до 300 тис. кіловат-годин на місяць, що є особливо важливим для України в часи постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Очікується, що здійснення модернізації лише у пунктах пропуску 1 групи пріоритетів збільшить їх пропускну здатність щонайменше на 1500 вантажівок на день до 2026 року.

Окрім збільшення пропускної здатності та підвищення стійкості, оновлення покликати забезпечити більш комфортний перетин кордону для мандрівників та зручності в роботі для персоналу.

«У другому кварталі 2024 року ERA опитала 14 200 мандрівників у легкових і вантажних транспортних засобах, а також пасажирів автобусів на 10 прикордонних пунктах пропуску, щоб оцінити їхні враження від інфраструктури та часу очікування. Майже всі користувачі відзначили покращення дорожнього покриття, освітлення, санітарних приміщень, організації дорожнього руху та митних процедур, 86% респондентів вважають свій пункт пропуску зручним», – кажуть в ERA.

При цьому там відзначають, що в майбутньому значення українських прикордонних пунктів пропуску буде зростати як для України, так і для світової економіки. З огляду на це, у листопаді 2024 року Міністерство розвитку громад та територій України презентувало Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури України з ЄС та Молдовою – документ, який окреслює ключові дії до 2030 року. Ключовим пріоритетом Стратегії є підвищення спроможності прикордонної інфраструктури.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: DAI

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