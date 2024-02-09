40 чоловіків на 2 мікроавтобусах: “рекордну” групу порушників кордону затримали на Закарпатті

Групу у кількості 38 чоловіків, яких супроводжували двоє переправників, затримали напередодні ввечері поблизу населеного пункту Бадалово у Берегівському районі.

Про таке у коментарі Varosh повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Два мікроавтобуси, якими двоє водіїв перевозили 38 чоловіків призовного віку, затримали поблизу кордону з Угорщиною. Як зазначають у Мукачівському прикордонному загоні, це рекордна за кількістю порушників група порушників кордону, затримана від початку повномасштабної війни.

Серед чоловіків, які перебували у мікроавтобусах, 12 мешканців Закарпаття, 6 – зі Львівщини, 5 – із Київщини. Також серед порушників – вихідці з Прикарпаття, Хмельниччини, Херсонщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Херсонщини та Рівненщини.

Перевозили чоловіків двоє водіїв – мешканці Закарпатської області.

За інформацією прикордонників, за свої послуги переправники мали отримати від «клієнтів» від 4,5 до 8,5 тис. доларів.

Відносно затриманих організаторів переправлення направлено повідомлення до поліції про виявлення в їх діях ознак злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України, їх затримано.

Щодо чоловіків призовного віку, які перебували в мікроавтобусах, складено протоколи про адміністративні правопорушення, які вже направлені до суду. Зазвичай, суди виносять за такі дії штрафи у розмірі від 3,5 до 8,5 тис. гривень, зазначила Леся Федорова.

Загалом від початку року, за її словами, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону затримали 439 порушників кордону.

Varosh,

Фото зі сторінки Західного регіонального управління у Фейсбуці

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