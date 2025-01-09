Чотири забіги квітковими локаціями впродовж року анонсувала Закарпатська Туристична організація. Серію цих забігів назвали “Ліга плюща”, найстаріший забіг — винною локацією серед виноградників. Цьогорічний розклад виглядає так:

– 20 червня 2025 — 6th Lavanda Run 2025 (забіг в Закарпатті, на лавандових полях Лавандова Гора (Перечин) ~ 4 км. Старт: ~18:00)

– 24 серпня 2025 — 8th Wine Run 2025 (забіг виноградниками в Закарпатті, на виноградниках Шато Паук (Пістрялово, на Мукачівщині)~ 4 км. Старт: ~10:00)

– 14 вересня 2025 — 2nd Tea Run 2025 (забіг до унікальної чайної плантації в Закарпатті (Мукачево) ~ 4 км. Старт: ~12:00).

— Ми об’єднали квіткові бігові локації в т.зв. “Лігу плюща”, зробили це минулого року, який був роком квіткового туризму на Закарпатті, — розповів Varosh керівник Закарпатської Туристичної Організації, професор Федір Шандор. — Зробили їх на нескладних локаціях, щоб могли бігти всі охочі. Ті бігуни, які пробігли всі чотири забіги, в кінці отримували призи. Будемо намагатися щороку якусь одну-дві локації змінювати.

Закарпаття бігає цілий рік

Загалом на Закарпатті відбуваються забіги, півмарафони і марафони впродовж всього року. Вже традиційно перший проходить 1 січня і триває стільки секунд, якого року проходить, розповіла Varosh співзасновниця Ужгородського Бігового Клубу Уляна Кононенко.

— Цього року бігли 2025 секунд, це десь 33 хвилини, якщо не помиляюся, — сказала вона. — Це невеличкий символічний забіг і найстійкіші його не пропускають. Загалом, бігове життя в нас активно розвивається і в 2022-му було більше забігів, ніж на всій території України, зрозуміло, з яких причин…

Щосуботи о 9-тій на набережній Незалежності, за будь-якої погоди та кількості учасників проходить невеликий забіг UzhRun. Бігають крім Ужгорода в Хусті, Іршаві, Мукачеві, Перечині.

На Закарпатті вперше пройде благодійний забіг West Carpathian Marathon

— Команда з Хуста спільно з велооб’єднанням та Андрієм Козирем проводять Хустський півмарафон навесні і марафон — West Carpatian Marathon — восени. Там уже є сертифікована траса, тому, думаю, він буде відбуватися і надалі.

Іршавські бігуни IrRunClub — проводять регулярно Іршавський півмарафон. Торік вони провели серію забігів Top gun, присвячену українській авіації і зібрані кошти надсилали у відповдні підрозділи. Бігли в Ужгороді, Хусті та Іршаві, забіги, зі слів Уляни Кононенко, були невеликі, щоб усі могли взяти участь.

Ужгородський біговий клуб долучається також до Крайна Ужгород марафон, який цього року знову пройде у форматі півмарафону у травні.

Традиційний і улюблений багатьма бігунами марафон Runa Run гірськими маршрутами Перечинщини та полониною Руна останні кілька років не проходить, тому що організатори його наразі зайняті в інших проєктах, розповіла Уляна Кононеко.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Ужгородський Біговий Клуб

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