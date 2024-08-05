Додаткові громадські слухання щодо обговорення звіту ОВД (оцінки впливу на довкілля) з будівництва 4-го та 6-го вітряків у Нижніх Воротах відбулися сьогодні. Присутніми на них були в основному представники екологічного руху Закарпаття, які висловили свої зауваження авторам звіту, пояснила Varosh голова організації Save Пікуй Наталя Вишневська.

— Зауваження їхні, я вважаю, що дуже слушні, стосувалися того, що Міндовкілля фактично самоусунулося від головного питання щодо того, що гірські хребти та унікальні гірські екосистеми Закарпаття мають бути збережені в первісному стані і не треба було допускати туди діяльність підприємств, що планують встановлення такої великої кількості вітряних установок. На мій погляд, це найсуттєвіше, що прозвучало сьогодні, — сказала вона. — Ті підписи, які збирали активісти Save Пікуй Міндовкілля фактично проігнорувало.

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Зі слів Наталі Вишневської, вітряна станція в Нижніх Воротах складається зараз з 16-ти вітроустановок. З них одна вже підключена, друга монтується і решта в процесі підготовки. Усі ці установки закріплені за різними юридичними особами і кожна юридична особа проходить оцінку впливу на довкілля. Тобто створено більше 10 ТОВ. Звіт ОВД складає 700-1000 сторінок і громадськість має опанувати цей об’єм за 25 днів і надати свої зауваження.

— Усі ці ТОВки дробують свою діяльність на підготовчі і будівельні роботи і будівельні роботи вони окреслюють як категорію робіт, які не потребують оцінки впливу на довкілля. Йдеться про будівництво фундаменту під вітряки. Таким чином вони отримують у Державній інспекції архітектури і містобудування дозволи і заходять на земельні ділянки і починають рити котловани і дороги і заливати їх бетоном, поки ми на слуханнях вирішуємо, чи принесе це шкоду довкіллю. Так вони обходять процедуру ОВД і сьогодні доводили нам, що це законно. З цього приводу ми будемо готувати звернення до обласної прокуратури, — сказала Наталя Вишневська.

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3 тисячі компенсації за червонокнижні рослини

Голова “Save Пікуй” розповіла, що на досліджуваних територіях знайдені червонокнижні види тварин і рослин.

— 4 і 6 вітряки будуть встановлені в 185 і 195 метрах від Національно-природного парку “Бойківщина”, фактично в його буферній зоні. В 10 та 20 метрах від Смарагдової мережі “Бойківщина” і там присутня цінна фауна і флора. Цю проблему забудовники пропонують вирішувати у формі компенсації — у звіті вони вже обрахували збитки від знищення орхідейних рослин і пропонують заплатити суб’єкту господарювання близько 3 тисяч гривень як компенсаційні заходи. Це абсолютно суперечить Закону про Червону книгу України, — каже Наталя Вишневська.

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“Вони бояться”

До громадських слухань, розповіла Наталя Вишневська, почали долучатися більше людей і це дуже важливо, ому що так люди знатимуть, який інвестор зайшов на Закарпаття. Жителі Нижніх Воріт цього разу не брали участі в обговореннях, але надіслали свої підписи під зауваженнями до звіту.

— Людям часто технічно складно підключитися до онлайн-заходу, часто вони бояться, що наражають на небезпеку свої родини через протистояння будівництву вітряків. Мені кажуть, що на них іде тиск, який виражається в тому, що їм не видають потрібні довідки чи інші папери з сільради тощо. Листуюся з ними кожен день і вони бояться.

Наступні громадські слухання ще по двох вітряках відбудуться вже завтра, 6 серпня 2024 року. Участь у них можуть взяти усі, хто бажає, посилання на ефір буде на сторінці ГО у Фейсбуці.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Фундамент під другий вітряк у Нижніх Воротах

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