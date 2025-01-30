4 727 грн: середня пенсія на Закарпатті – одна з найнижчих в Україні

26% українських пенсіонерів отримують пенсію менш як 3000 грн.

Наприкінці 2024 року середня пенсія в Україні, за даними Пенсійного фонду, становила 5 789 грн.

Це на 7,5% більше, ніж у той же період 2023 року, пише Опендатабот. Водночас інфляція за 2024 рік становила 12%, тож це підвищення не було відчутним.

Найвищі пенсії отримують пенсіонери в Києві – 8 017,65 грн.

Тоді як найменші виплати – у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше від середнього показника по країні.

Слідом за Тернопільщиною за показником щодо найнижчих пенсій йде Чернівецька область. Тут середня пенсія в середньому становить 4 648 грн.

Третьою за показником найнижчих пенсій в Україні є Закарпатська область. Тут виплати, що отримують пенсіонери, в середньому становлять 4 727 грн.

Станом на зараз в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. За роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів зменшилася на майже пів мільйона – приблизно так само, як за два роки пандемії COVID-19.

26% українських пенсіонерів, а це 2,68 млн людей, отримують пенсію менш ніж 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн.

12% — 1,26 млн пенсіонерів — отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати й наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Today

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.