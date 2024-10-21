3D-друкований будиночок на колесах виготовила в Ужгороді компанія LEMKI robotix

Автокемпер, виготовлений методом 3D-друку, розробила та втілила компанія Lemki Robotix.

Будиночок на колесах створений із переробленого пластику – поліпропіленових пляшок, із додаванням скловолокна для міцності. Для його виготовлення розробники використали 7400 пляшок, розповів у коментарі Varosh співзасновник та інженер компанії Lemki Robotix Василь Гонар.

Автокемпер повністю автономний, міцний і самостійно забезпечує себе електроенергією, якої вистачає на 4 дні користування. За потреби додаткової генерації, до нього можна під’єднати й сонячну панель.

«Будиночок розрахований на трьох людей, умовно на молоду родину: двох дорослих з дитиною. В ньому є повноцінна кухня, спальний блок, вода, газ, електроживлення, інвертор. Рівень заряду батареї, води, газу – все відстежується», – розповів Василь Гонар.

Втілення проєкту зайняло у розробників пів року. Дизайн екстер’єру розробляла Оксана Задиранчук, за дизайн інтер’єру відповідав Мар’ян Стегура.

Автокемпер в тому вигляді й «комплектації», які він має зараз, зробили з третього разу: перші два прототипи в процесі виготовлення вдосконалювали й доробляли.

«Загалом наш основний напрямок – це власне технологія друку: для цього ми розробили відповідне обладнання та програмне забезпечення. У роботі використовуємо композитні – багатоскладові матеріали. Також маємо і власні матеріали, які розробили з Київським університетом і запатентували», – сказав Василь Гонар.

Наразі в компанії збираються друкувати будинки композитними матеріалами – стаціонарне та мобільне житло. Позаяк цей проєкт глобальний і трудомісткий, то виготовлення автокемпера, каже співзасновник Lemki Robotix, – «це, скажімо, ще один крок до того, що ми собі запланували».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Василем Гонаром

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