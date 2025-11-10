39% закарпатців хочуть шукати баланс і компроміс у питанні забудови Карпат вітряками та курортами, – результати соцдослідження

В тому, що потрібно шукати баланс і компроміс у питанні забудови Карпатських гір вітряками та курортами, переконані 39% закарпатців. Не підтримують забудову 28% населення області і, навпаки, підтримують – 23% закарпатців. Ще 11% не змогли відповісти на питання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,5%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії (ICES), які були представлені на 6-му форумі Re:Open Zakarpattia.

Питання для опитування звучало наступним чином: “Чи підтримуєте ви забудову Карпатських гір вітряками та курортами, що принесе економічний розвиток для громад та більше енергонезалежності для країни, але водночас може завдати суттєвої шкоди екології?”.

– Якщо ви побачите заголовки, що п’ята частина – підтримує, а майже третина – не підтримує, то насправді правдою буде те, що більше 40% кажуть, що треба діяти узгоджено й шукати компроміс. Основна думка закарпатців – не треба займати крайні позиції, а проводити зважені експертизи й домовлялися, – прокоментував Олексій Гарань, науковий радник Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА.

Загалом для дослідження опитали 1002 респондентів: 502 закарпатців віком від 18 років в 7 містах та 27 селах області та 500 респондентів з числа національних меншин (з них 300 угорців та 200 представники ромської, румунської та словацької громад) у місцях компактного проживання у Закарпатській області.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.