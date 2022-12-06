36 Героїв: в Ужгороді зробили вуличну інсталяцію на знак вшанування полеглих воїнів

Портрети загиблих 36-х захисників із Ужгорода, які поховані на Пагорбі Слави, встановили на площі Театральній. Зробили це до Дня Збройних Сил України. На жаль, їхня кількість більша, однак не про всіх загиблих є повна інформація, — повідомили в міськраді.

На площу прийшло багато людей, серед них – рідні загиблих Героїв, люди запалили свічки та поклали їх до портрета кожного Героя.

Вшанувати пам’ять воїнів-ужгородців, запаливши свічку на площі Театральній, можна сьогодні до 18:00.

“Алею життя” в пам’ять полеглих у війні ужгородців висадили в Боздоському парку в Ужгороді

Беседівський Ян Миколайович (12.01.1979 – 05.03.2022 )

Гайдук Тарас Степанович (24.10.1990 – 06.03.2022 )

Чиж Микола Михайлович (16.12.1977 – 14.03.2022 )

Мироненко Ігор Сергійович (13.03.1973 – 15.03.2022 )

Дюрик Мирослав Миронович (04.04.1980 – 02.03.2022 )

Кіш Шандор Шандорович (18.06.1992 – 24.02.2022 )

Бреус Сергій Олександрович (08.02.1965 – 25.03.2022 )

Сойко Святослав Андрійович (24.01.1990 – 24.03.2022 )

Заяць Андрій Степанович (06.06.1986 – 07.04.2022 )

Дубовий Максим Васильович (21.02.1997 – 06.04.2022 )

Куклишин Євген Васильович (13.11.1979 – 11.04.2022 )

Деревенський Валентин Вікторович (23.09.1977 – 31.03.2022 )

Лаба Євген Олексійович (23.11.1999 – 05.05.2022 )

Сєроусов Олександр Вадимович (16.10.1992 – 09.05.2022 )

Мадяр Роберт Федорович (14.06.1976 – 09.05.2022 )

Бірняк Сергій Михайлович (06.03.1974 – 10.05.2022 )

Готра Сергій Йосипович (10.09.1975 – 23.05.2022 )

Кофель Денис Анатолійович (20.09.2001 – 24.05.2022 )

Далекорей Сергій Петрович (29.10.1984 – 31.05.2022 )

Бринзанський Ігор Леонідович (23.06.1977 – 05.06.2022 )

Ференці Руслан Іванович (22.11.1981 – 10.06.2022 )

Литвин Костянтин Анатолійович (27.11.1972 – 20.06.2022 )

Петюшка Віталій Васильович (24.07.1980 – 02.08.2022 )

Черніков Сергій Валерійович (18.02.1982 – 31.08.2022 )

Пристая Олександр Іванович (18.10.1975 – 17.09.2022 )

Богуславський Данило Ярославович (07.04.1990 – 16.10.2022 )

Лабанич Руслан Іванович (25.07.1978 – 15.10.2022 )

Пишний Олег Анатолійович (12.10.1981 – 24.10.2022 )

Кондратьєв Євген Вікторович (02.07.1975 – 14.04.2022)

Бісага Володимир Володимирович (06.09.1993 – 03.03.2022 )

Шимон Сергій Іванович (10.04.1984 – 12.05.2022 )

Поляк Андрій Васильович (09.02.1976 – 01.06.2022 )

Пономарьов Олег Петрович ( 28.11.1991 – 07.07.2022 )

Губаль Олег Зіновійович (02.02.1979 – 10.11.2022 )

Гричушенко Олег Анатолійович (02.02.1977 – 15.10.2022)

Копча Олег Юрійович (08.08.1989 – 15.10.2022)

Світла пам’ять і вічна шана Героям!

Varosh

Фото: Ужгородської міської ради

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