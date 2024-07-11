31 квартира для захисників на Закарпатті: хто і як може претендувати на компенсацію для придбання житла

У 2024 році Закарпатська область отримає 60,9 млн грн житлової субвенції для ветеранів та членів їхніх сімей.

2 липня Кабінет міністрів затвердив розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 мільярдів гривень, що передбачені на 2024 рік. За рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 осіб.

Для Закарпаття, відповідно до розподілу, передбачено 60,9 млн грн. Завдяки цим коштам родини захисників отримають 31 квартиру, повідомляють у Закарпатській ОВА.

Хто може претендувати на компенсацію для придбання житла

люди з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);

вимушені переселенці, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року). Рік перебування в базі даних ВПО – до 24 лютого 2022 року;

члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

«Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Місцеві розпорядники коштів перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію», – пояснив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Де і як можна подати документи на отримання компенсації

Подати документи можна до ЦНАПу або органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Кошти надійдуть на спеціальні рахунки отримувачів в Ощадбанку.

Найперше щоб отримати компенсацію, потрібно стати на квартирний облік. Це можна зробити за місцем проживання або в тій громаді, куди родина ветерана переїхала переселенці.

Фахівці Міністерства розробили детальну інфографіку порядку компенсації на придбання житла. У ній покроково розписано, хто має право на отримання компенсації, куди необхідно звертатися для її оформлення та який пакет документів для цього треба підготувати.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Волинські новини

Інфографіка: Мінветеранів

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.