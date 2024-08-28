Прапор України завдовжки майже в 30 метрів, який на День Незалежності підписували ужгородці, розішлють у різні загону та бригади, які тримають зараз оборону України. Ініціативу запровадили волонтери Руху підтримки закарпатських військових, бажаючи зібрати тисячу підписів і таким чином потрапити в Книгу рекордів України.

25-метровий прапор упродовж святкового дня кілька разів дошивали, тому що місця для підписів людям, які хотіли залишити свої побажання нашим захисникам, щоразу не вистачало.

— За задумом, підписи на прапорі офіційно мали рахувати представники Книги рекордів України, однак від цієї ідеї ми відмовилися, бо реєстраційна плата учасника виявилася зависокою. А наше головне гасло — «кожна гривня – вирок для ворога» і усі зібрані кошти ми спрямовуємо виключно на дрони, РЕБи та інші запити захисників, — пояснила Varosh волонтерка Руху Вікторія Сабо.

Тепер, з її слів, прапор розпороли, порахувати безліч підписів на всіх 27 полотнищах украй складно і часозатратно. Але волонтери переконані, що мети в тисячу підписів досягли задовго до завершення акції.

— Ми точно знаємо, що головної мети досягли – об’єднали тисячі містян та гостей обласного центру у бажанні висловити вдячність захисникам. Тепер кожен із цих прапорів поїде у військову частину оберегом для наших захисників, — додала волонтерка.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Суспільне.Ужгород та зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових

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