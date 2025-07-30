30 липня, напередодні засідання ВР, в Ужгороді відбудеться акція протесту проти закону 12414

Сьогодні, 30 липня в Ужгороді вчергове відбудеться акція протесту проти закону 12414, який ліквідує незалежність НАБУ і САП.

Організаторка акції Тетяна Матвійчук повідомила, що акція відбудеться з 20.00 по 21.30 на пл. Поштовій.

Що передувало

Вже у четвер, 31 липня Верховна Рада України голосуватиме за законопроєкт №13533, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Документ підготовлений у відповідь на хвилю суспільного та міжнародного обурення, яку викликало ухвалення законопроєкту №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Новий законопроєкт №13533 передбачає повне відновлення процесуальної незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Сьогодні, 30 липня, документ на засіданні розгляне парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

Як відомо, 22 липня 2025 року 263 депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт №12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Серед тих, хто голосував за законопроєкт, були й закарпатські нардепи.

Парламентське голосування викликало хвилю протестів у містах України. Зокрема, на мітинги проти обмеження незалежності НАБУ та СПА і з вимогою до президента не підписувати закон вийшов і Ужгород. Утім того ж вечора, 22 липня, попри протести, Володимир Зеленський підписав проголосований закон.

Натомість українці, протестуючи проти такого рішення, й надалі продовжили виходити на протести. Акції тривали у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших українських містах, зокрема і в Ужгороді. На ризики щодо ліквідації незалежності антикорупційних органів в Україні відреагувала заявами й міжнародна спільнота.

Ввечері 23 липня президент Володимир Зеленський анонсував новий законопроєкт у відповідь на гостру критичну реакцію у суспільстві щодо змін щодо НАБУ і САП. А вже наступного дня, 24 липня, заявив, що погодив текст законопроєкту про зміцнення системи правопорядку.

За його словами, текст документа збалансований і передбачає «реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП».

Тим часом група народних депутатів зареєструвала ще один законопроєкт «щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення».

Ініційований президентом законопроєкт №13533 Верховна Рада на засіданні 31 липня розглядатиме першим питанням, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Реакція ЄС на новий законопроєкт №13533

У Європейському Союзі позитивно оцінили поданий Зеленським законопроєкт №13533, назвавши його «довгоочікуваним кроком» на шляху до відновлення незалежності НАБУ та САП.

У Єврокомісії підкреслюють, що Україна має якнайшвидше ухвалити цей документ і утриматися від реалізації положень, які викликають занепокоєння. Там наголошують: дотримання принципів верховенства права та ефективна боротьба з корупцією – це базові умови для країни-кандидата на вступ до ЄС.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Аркадій Шиншинов

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