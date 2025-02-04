Закарпатський обласний музей народної архітектури і побуту оцифрує 30 народних костюмів різних регіонів Закарпаття. Зроблять це в рамах реалізації міжнародного грантового проєкту «Поза національностями. Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси» ( EtnCultSim) у рамках програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Реалізовувати його будуть у якості Головного партнера разом з Повітовим музеєм Сату Маре (Румунія) та Музеєм української культури у Свиднику (Словаччина), — сказав Varosh директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан.

Цифровий простір для спадщини Закарпаття: як технології зберегли середньовічні фрески Горянської ротонди

— Цей проєкт спрямований більше на цифровізацію музейних колекцій, фондових збірок. Тому кожен із партнерів буде працювати у цьому плані, — розповів він. — Ми будемо робити 3D-моделі 30 комплектів народного одягу: 15 комплектів жіночого і чоловічого костюма. Це згідно з етнографічним принципом Закарпаття. Етнографічні групи українців у Закарпатті будуть представлені, а також національні меншини. Це угорці, румуни, словаки. Із того, що маємо наявності у фондовій збірці. Хочемо показати етнічне розмаїття нашого краю, саме через костюм.

Виставка, майстеркласи та друковані видання

Василь Коцан розповів: у рамках проєкту в музей закуплять спеціальний інформаційний кіоск, де можна буде ці 3D-моделі переглянути і водночас прочитати про проєкт, про сам музей. Також закуплять і встановлять фондове обладнання для експонатів, фондосховищ, де зберігаються експонати групи дерева.

— Цю роботу ми частково робили в попередніх проєктах, але маємо ще окремі приміщення, які не замінені на сучасне обладнання, — каже Василь Коцан. — Це сучасні металеві, з відповідною перфорацією, стелажі для кращого зберігання якраз експонатів з дерева, а також маємо останніми роками багато сакрального живопису ікон, які передані в музеї, тому для них теж буде закуплено відповідні стелажі з висувними касетами, щоб краще вони зберігалися. З часом можливо, оцифруємо і ікони, але вже в рамках інших проєктів.

Паски, писанки та кукуци. Етнограф Василь Коцан про традиції Великодня на Закарпатті

Крім того, в рамках проєкту проведуть наукову конференцію, дводенний семінар з музейної педагогіки, де буде і теоретична складова і будуть запрошені майстри з різних видів народного декоративно-ужиткового мистецтва, будуть проводитися для дітей різного роду заняття із народних ремесел. Третьою подією, зі слів Василя Коцана, стане виставка народних костюмів, де будуть долучені і 3D-моделі.

— В рамках проєкту буде ще наукова складова: будемо мати три публікації. За результатами наукової конференції буде сформовано науковий збірник. І також буде два презентаційні видання: «Скарби музею», де будемо показувати кращі пам’ятки, експонати, які у нас зберігаються у фондовій колекції. І третє видання, яке популяризує різні збірки нашого музею, присвячене традиційним головним уборам на Закарпатті. Це зачіпки, хустки, чіпці — жіночі і чоловічі головні убори. Ми маємо вже два такого роду видання, то це буде свого роду подовженням серії.

Проєкт діятиме впродовж року, з лютого тепер починаємо і до початку лютого наступного року.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Ужгородський скансен”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.