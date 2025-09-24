Впродовж тижня, з 15 по 21 вересня в Закарпатській області зареєстрували 3 835 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також за цей час підтвердили 152 випадки COVID-19 – це дещо менше, ніж тижнем раніше.

Як розповіла у коментарі Varosh головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик, епідемічний сезон традиційно стартує щороку з 1 жовтня і триває до травня наступного року. Цифри, згадані вище, у межах норми.

“Інфікуватися можна в будь-яку пору року, але найбільше захворюваність зростає саме з жовтня по квітень. Це той період, коли навантаження на систему охорони здоров’я зростає, і за необхідності можуть вводитися обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема у закладах освіти”, – сказала Вікторія Тимчик.

За її словами, перебіг сезону зазвичай хвилеподібний. Перший підйом захворюваності відбувається наприкінці листопада – на початку грудня, другий – у січні-лютому, коли активно циркулюють саме віруси грипу.

Вакцинація та профілактика

Яким буде цей епідеміологічний сезон, залежить від того, які саме віруси циркулюватимуть і які властивості вони будуть мати. Додатковими чинниками є міграційні процеси та погодні умови.

Найпоширеніше рішення, як не захворіти, вакцинуватися.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень і не фінансується з державного бюджету. За словами епідеміологині, найкращий час для щеплення – вересень-жовтень. Утім зробити вакцинацію можна й пізніше, адже захворіти на грип реально у будь-яку пору року. Імунітет після щеплення діє майже рік.

“Людина, яка вже захворіла, повинна залишатися вдома і не наражати інших на небезпеку. Це стосується роботи, навчання і громадського транспорту. Адже для когось респіраторна інфекція може бути легкою, а для іншого – призвести до важких ускладнень чи навіть смерті”, – нагадала Вікторія Тимчик.

Впродовж минулого тижня, за інформацією Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, із гострими респіраторними захворюваннями було госпіталізовано 96 осіб. З них 57 – із діагнозом COVID-19.

Водночас від початку епідсезону в області щеплення проти грипу та коронавірусної інфекції отримали вже 2 716 осіб.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Національний портал з імунізації

