28 серпня на Закарпатті пройде вечірка в бункері, де зберігали ядерні ракети

28 серпня відбудеться вінілова вечірка “Круглий звук” у бункері, де зберігались ядерні ракети, що могли летіти в бік Європи.

Після Будапештського меморандуму (1994 р.) ракети забрали, а колишнє військове містечко майже зникло. Тепер це власність людей, які займаються яблуками і привітно йдуть на зустріч стосовно культурних подій. Так, раніше там співав хор “Кантус”.

Власне, нині це Бункер Гут – акустичний лофт-простір для подій, 1500 м серед дубового лісу.

Ініціює захід Олексій Уманський, засновник інтернет-радіо Єден.

Ось що пишуть організатори вечірки:

Починаємо з 21:00 і закінчуємо над ранок, вхід: 100 грн.. За пультом: Misha, Neutrino, Kool Deee, Max Naumenko та Ямайський. Буде місце для кемпінгу. Дістатись легко: с. Гут, поворот у бік Баркасово і в лісі наліво. Чекаємо тебе, аби закрити літо разом, це має бути цікаво!

Подія у фейсбуці.

Varosh