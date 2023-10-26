27 жовтня українці писатимуть Радіодиктант національної єдності: чому перенесли дату і чим захід важливий

У п’ятницю, 27 жовтня вже 23 рік поспіль відбудеться Радіодиктант національної єдності.

Цьогоріч Радіодиктант вперше писатимуть 27 жовтня, а не 9 листопада, як це було раніше.

Такі зміни пов’язані із переходом Української православної церкви на новоюліанський календар, через який змістилися церковні свята. Серед інших, змістився і день вшанування Преподобного Нестора Літописця, у який завжди святкувався День української писемності та мови. Якщо раніше це свято припадало на 9 листопада, то з переходом на новоюліанський календар – зрушилося на 27 жовтня.

Радіодиктант національної єдності розпочнеться об 11:00.

Текст для радіодиктанту написала поетеса, перекладачка, лауреатка Шеченківської премії Катерина Калитко, і він матиме назву «Дороги України». Читатиме радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у кінострічці «Довбуш».

Як і щороку, радіодиктант писатимуть у Закарпатській обласній бібліотеці в Ужгороді. Як розповіла Varosh завідувачка відділу проєктної і соціокультурної діяльності бібліотеки Євгенія Напуда, це – відкритий захід, до якого можуть долучатися усі бажаючі.

«Цього року радіодикант також писатимуть багато переселенців, які відвідують наш клуб із вивчення української мови, вони заздалегідь готувалися, аби взяти участь у заході. Ми завжди наголошували на тому, що українська мова – це наша зброя, хто не знає мови, той не має держави, не має країни. Українська мова – це наша ідентичність, наш код, і знати свою мову у своїй країні – життєво необхідно. Тим більше це актуально зараз, коли ведеться жорстока війна проти всього українського», – каже Євгенія Напуда.

Радіодиктант національної єдності транслюватимуть:

Українське радіо та радіо Культура

Телеканал Суспільне Культура

YouTube-канал Українського радіо

Facebook Суспільного.

Оприлюднять текст радіодиктанту у понеділок, 30 жовтня, об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Надсилати диктанти на перевірку можна поштою – на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26. Також можна надіслати сфотографований абр відсканований диктант на на e-mail: rd@suspilne.media.

Varosh

Фото ілюстративне, з мережі

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