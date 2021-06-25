27 червня – фестиваль йоги в Ужгороді. У програмі: МК, воркшопи, ігри, гостинці й активності для всієї родини

У неділю, 27 червня, з 8.30 до 23.00, триватиме фестиваль йоги Uzhgorod Yoga Day. Публікуємо тематику заходу і програму.

До речі, цієї неділі буде йога-тур на Берегівщині, куди організовують виїзд із Ужгорода та Мукачева: Йога на винограднику. 27 червня відбудеться йога-тур із екскурсією та дегустацією.

А ще в нас є історія до Міжнародного дня йоги, який пройшов 21 червня: Керівниця на заводі та інструкторка йоги: Як Ольга Магдалевич поєднує кар’єру на Jabil та йогу.

На Uzhgorod Yoga Day будуть такі активності:

йога на свіжому повітрі для всіх охочих протягом усього дня;

майстер-класи з арт-терапії, вегетаріанської кухні, виготовлення свічок, гончарства;

лекції про zero waste;

багато музики, тож ви зможете зіграти та заспівати з досвідченими музикантами (драм джем сейшн та мантра сешн);

трансформаційні настільні ігри для дорослих;

безпрограшна лотерея від організаторів із цінними й корисними подарунками;

безкоштовні смачні гостинці від організаторів;

чіл-зони та дружня компанія.

Kids friendly. Для найменших гостей організатори приготували як йогу, так і багато інших розваг.

Програма Uzhgorod Yoga Day 2021:

8:30-10:00 – Хатха-йога.

10:00-11:30 – трансформаційна гра, арт-терапія, малювання мандал, майстер-клас зі створення воскових свічок.

11:30-12:30 – Хатха-йога.

13:00-14:30 – Майстер-клас із приготування вегетаріанських страв.

14:30-15:30 – Воркшоп: Zero waste – доступна альтернатива.

15:30-16:30 – MANTRA VIBE.

16:30-18:00 – Трансформаційна гра і майстер-клас із плетіння ловців сну.

18:00-19:00 – Хатха-йога

19:00-20:00 – MANTRA VIBE.

Водночас будуть такі активності для дітей:

10:30-11:30 – Хатха-йога для дітей.

13:00-18:00 – майстер-класи з гончарства.

16:30-17:30 – заняття для дітей: Zero waste – чим замінити пластик?

Усі охочі можуть взяти участь у святковій лотореї, розіграш призів відбудеться о 19:00.

Примітка: на заняття з хатха-йоги беріть килимки.

Локація: білий намет біля Закарпатської ОДА, площа Народна.

Коли: неділя, 27 червня, з 8.30 і до 23.00.

Вхід безкоштовний.

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