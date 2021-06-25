27 червня – фестиваль йоги в Ужгороді. У програмі: МК, воркшопи, ігри, гостинці й активності для всієї родини

У неділю, 27 червня, з 8.30 до 23.00, триватиме фестиваль йоги Uzhgorod Yoga Day. Публікуємо тематику заходу і програму.
До речі, цієї неділі буде йога-тур на Берегівщині, куди організовують виїзд із Ужгорода та Мукачева: Йога на винограднику. 27 червня відбудеться йога-тур із екскурсією та дегустацією.
А ще в нас є історія до Міжнародного дня йоги, який пройшов 21 червня: Керівниця на заводі та інструкторка йоги: Як Ольга Магдалевич поєднує кар’єру на Jabil та йогу.
На Uzhgorod Yoga Day будуть такі активності:
Kids friendly. Для найменших гостей організатори приготували як йогу, так і багато інших розваг.
Програма Uzhgorod Yoga Day 2021:
Водночас будуть такі активності для дітей:
10:30-11:30 – Хатха-йога для дітей.
13:00-18:00 – майстер-класи з гончарства.
16:30-17:30 – заняття для дітей: Zero waste – чим замінити пластик?
Усі охочі можуть взяти участь у святковій лотореї, розіграш призів відбудеться о 19:00.
Примітка: на заняття з хатха-йоги беріть килимки.
Локація: білий намет біля Закарпатської ОДА, площа Народна.
Коли: неділя, 27 червня, з 8.30 і до 23.00.
Вхід безкоштовний.
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