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27 червня – фестиваль йоги в Ужгороді. У програмі: МК, воркшопи, ігри, гостинці й активності для всієї родини

25 Червня 2021 107

У неділю, 27 червня, з 8.30 до 23.00, триватиме фестиваль йоги Uzhgorod Yoga Day. Публікуємо тематику заходу і програму.

До речі, цієї неділі буде йога-тур на Берегівщині, куди організовують виїзд із Ужгорода та Мукачева: Йога на винограднику. 27 червня відбудеться йога-тур із екскурсією та дегустацією.

А ще в нас є історія до Міжнародного дня йоги, який пройшов 21 червня: Керівниця на заводі та інструкторка йоги: Як Ольга Магдалевич поєднує кар’єру на Jabil та йогу.

На Uzhgorod Yoga Day будуть такі активності:

Kids friendly. Для найменших гостей організатори приготували як йогу, так і багато інших розваг.

йогадей (4)

Програма Uzhgorod Yoga Day 2021:

Водночас будуть такі активності для дітей:

10:30-11:30 – Хатха-йога для дітей.
13:00-18:00 – майстер-класи з гончарства.
16:30-17:30 – заняття для дітей: Zero waste – чим замінити пластик?

йогадей (2)

Усі охочі можуть взяти участь у святковій лотореї, розіграш призів відбудеться о 19:00.

Примітка: на заняття з хатха-йоги беріть килимки.

Локація: білий намет біля Закарпатської ОДА, площа Народна.

Коли: неділя, 27 червня, з 8.30 і до 23.00.

Вхід безкоштовний.

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Varosh 

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