24 події, 3 тисячі глядачів: в Ужгороді завершився фестиваль “Кіно сусідів”

З 6 по 10 серпня Ужгород приймав четвертий Міжнародний кінофестиваль “Кіно сусідів”.

Подія, започаткована у 2022 році командою KyivMusicFilm та Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF), з кожним роком набирає все більшої популярності та стає майданчиком для культурного діалогу.

Цьогоріч покази відбувалися у двох локаціях: у дворику Ужгородського замку та у сучасному кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Pannonia. Вхід був вільним, за умови попередньої реєстрації.

За п’ять днів фестиваль зібрав 3 101 глядача.

Програма: від нових відкриттів до ретроспективи

До програми кінофестивалю увійшло 9 повнометражних фільмів, 5 блоків короткого метру зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії та 3 ретроспективних стрічки з програми “Кіно морального неспокою”. Покази відбувалися мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Загалом впродовж фестивалю відбулося 20 сеансів, 5 із яких стали додатковими – через аншлаг. Ще 1 показ довелось перенести через погоду, його проведуть уже після завершення фестивалю. Про дату проведення можна буде дізнатися в соцмережах та на сайті фестивалю.

Одним із фільмів-відкривачів став проєкт угорського режисера Ласло Чакі, який у замку представив один із героїв – Ласло Мараці.

“Після сеансу ми мали обговорення і доволі багато людей залишилося на нього. Усім було цікаво поспілкуватися з Ласло про створення фільму і розпитати історії з минулого, що не увійшли до нього. Ми трохи переживали, що була доволі прохолодна погода і був ризик дощу, але нашу аудиторію це не злякало”, – розповіла програмерка фестивалю Олександра Прокопенко.

Кіно як інструмент добросусідства

Фестиваль не обмежився лише показами. Організатори провели освітні воркшопи та майстер-класи, зокрема з навчання дітей через кіно та створення анімацій.

Важливою подією стала публічна дискусія, організована спільно фестивалем Кіно сусідів та ініціативою Re:Open Ukraine від Інституту Центральноєвропейської Стратегії. Під час зустрічі разом з експертами говорили про те, що ми знаємо і маємо знати про країни Центральної Європи, і як культура та кіно можуть допомогти краще порозумітися.

Модераторка події, співзасновниця видання Varosh Росана Тужанська розповіла про лист підтримки, який українці отримали в червні від громадян Угорщини. У ньому йшлося про повагу до ЗСУ, повагу та вдячність до українського народу за спротив, і те, що автори листа не погоджуються з політикою свого уряду і підтримкою Росії. Під час дискусії ініціатори листа зачитали його наживо.

“Разом з Інститутом Центральноєвропейської стратегії ми ініціювали лист-відповідь угорському народові, щоб висловити свою вдячність за їхню підтримку. І цей приклад комунікації прекрасно демонструє те, як може працювати добросусідство не на політичному рівні, а на рівні громадян”, – сказала Росана Тужанська.

Участь у дискусії взяли народний депутат Ярослав Юрчишин, старший науковий співробітник Центру врядування у Східній Європі, Росії та Центральній Азії DGAP Ондраш Рац та виконавча директорка Міжнародного Вишеградського фонду Лінда Капустова Гельбіхова. Говорили про те, чи здатні кіно й культура стати драйвером для політики добросусідства, порозуміння, сталого розвитку в Центральній Європі.

За словами директорки Вишеградського фонду, їхня організація усебічно підтримує різноманітні проєкти та події в Україні, а особливо – у культурному секторі, адже розуміє наскільки це важливо у тих умовах, в яких ми живемо.



Фестиваль організовано за підтримки Посольства Австрійської Республіки в Україні та Румунського культурного інституту.

Проєкт співфінансується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини в рамках Вишеградського гранту від Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду – просування ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організаторами фестивалю

