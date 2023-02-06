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22 підприємці на Закарпатті отримають мікроґранти за програмою “Власна справа”

6 Лютого 2023 35

Понад 5 млн грн за програмою «Власна справа» отримають 22 підприємці, які працюють на Закарпатті. Серед них, зокрема, й п’ятеро вимушених переселенців, — інформує Закарпатська ОВА.

«Грантова програма мікрокредитування «Власна справа» залишається найпопулярнішою серед підприємців, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес. Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, ми визначаємо переможців, які отримають від Уряду мікрогранти — до 250 тисяч гривень. За попередніми підрахунками в рамках десятої хвилі реалізації цієї програми ми будемо мати майже 700 нових робочих місць»,— заявила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Підприємці на Закарпатті, котрим погодили заявки, надають медичні й косметичні послуги, працюють у сфері громадського харчування, спеціалізуються на виготовленні дитячих конструкторів тощо. За даними обласного центру зайнятості, середній розмір грантів – 244 тис. грн. Переможці зможуть використати державну підтримку на закупівлю обладнання, сировини, ліцензійного програмного забезпечення, на сплату оренди, рекламних послуг та інше.

Черговий етап прийому заявок на мікрогранти «Власна справа» в межах урядової програми «єРобота» триває до 12 лютого. Подати бізнес-план та отримати кошти для розвитку проєктів можна за посиланням через портал “Дія”: https://bit.ly/3jzgTV3

Varosh

Фото: Хвиля

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