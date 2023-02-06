22 підприємці на Закарпатті отримають мікроґранти за програмою “Власна справа”

Понад 5 млн грн за програмою «Власна справа» отримають 22 підприємці, які працюють на Закарпатті. Серед них, зокрема, й п’ятеро вимушених переселенців, — інформує Закарпатська ОВА.

«Грантова програма мікрокредитування «Власна справа» залишається найпопулярнішою серед підприємців, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес. Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, ми визначаємо переможців, які отримають від Уряду мікрогранти — до 250 тисяч гривень. За попередніми підрахунками в рамках десятої хвилі реалізації цієї програми ми будемо мати майже 700 нових робочих місць»,— заявила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.