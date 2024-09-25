XIX Міжнародний фестиваль “Інтерлялька” пройде в Ужгороді 1-3 жовтня. Цього року участь у фестивалі візьме 8 країн-учасниць, всього 21 театральний колектив.

Урочисте театралізоване відкриття мистецького заходу символічно відбудеться 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, о 13:00 на площі Театральній, біля театру ляльок “Бавка”, розповів під час брифінгу директор департаменту культури ОВА Євген Тищук.

“Інтерлялька” – найстарший фестиваль незалежної України, вперше його було проведено театром у 1990 році, розповів своєю чергою директор-художній керівник Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» Мирослав Петій. За його словами, “До фестивалю завжди була велика увага і цікавість, адже він є надзвичайно потужним і надзивчайно цікавим мистецьким проєктом, в якому беруть участь не лише театри України, але й колектики з-за кордону”.

Цього року захід проводитиметься у змішано форматі: онлайн та офлайн. Відповідно, буде можливість переглянути як колективи на сценічних майданчиках, так і вистави на кіноекрані, зазначив Мирослав Петій. Оцінюватиме роботи міжнародне журі з числа фахівців з України, Словаччини, Румунії та Литви. Журі обиратиме переможців у 4 номінаціях: краща чоловіча роль, краща жіноча роль, краще художнє оформлення та краще режисерське втілення. Також журі та визначить володаря гран-прі.

Як розповіла під час брифінгу головна режисерка театру ляльок «Бавка» Наталія Орєшнікова, на фестивалі буде представлено вистави для різних вікових категорій: для маленьких діток, для середнього глядача та для дорослих. Українські колективи покажуть вистави за сучасною драматургією, німецький колектив представить виставу “Рукавичка” у стилістиці верховинської культури.

Також свої роботи представить молодь: Академія культури та мистецтв покаже майстер-клас з біомеханіки, студенти зі Львівського національного університету ім. І. Франка презентують виставу за віршами Ліни Костенко, а представники Київського національного університету ім. Карпека-Карого проведуть тренінги.

Поза конкурсом, перед відкриттям, виступить колектив дитячої студії з Виноградова з виставою «Маленький принц». А господарі фестивалю – Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка” – представить свою виставу «Останнє туреня».

“Участь закордонних колективів у нашому фестивалі – це великою мірою акт підтримки України в нашій боротьбі. Відгукнулися і найпотужніші академічні театри України: участь у фестивалі беруть Київ, Львів, Тернопіль, Херсон, Івано-Франківськ, Дніпро, Рівне, Вінниця, онлайн долучиться Харків. Не всі змогли приїхати, але погодилися дати вистави онлайн, і це свідчить про велику довіру до нас” – додала Ніна Малишка.