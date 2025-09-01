Facebook
“2000 метрів до Андріївки”: у прокат вийшов новий фільм Мстислава Чернова

​​Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» вийшов у прокат 28 серпня і за перший вікенд прокату подивились понад 10 тисяч глядачів. Це стало найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні. В Ужгороді стрічку показує кінотеатр Мультиплекс.

«2000 метрів до Андріївки» фіксує шлях Третьої штурмової бригади до звільнення села Андріївка біля Бахмута, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги. Колишні цивільні, що стали військовими, долають цей смертельний простір, виборюючи кожен метр землі.

Це вже друга повнометражна робота режисера й журналіста AP Мстислава Чернова, відзначеного «Оскаром», Пулітцером та BAFTA. Торік, нагадаємо, стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Стрічка обрана офіційним кандидатом від України на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» 2026 року.

Фільм створений у співпраці з оператором Алексом Бабенком, музику написав дворазовий володар «Греммі» Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»). Прем’єра відбулася на «Санденсі», де Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру, а на Docudays UA фільм узяв три головні призи.

Продюсерки Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат, які отримали «Оскар» за «20 днів у Маріуполі», також працювали над новою стрічкою, монтажем якої займалася Майснер. Як і попередня робота Мстислава Чернова, фільм створений у партнерстві FRONTLINE (PBS) та Associated Press.

Картина вже визнана однією з найважливіших цього року: The Times назвав її «Найважливішим фільмом року», а рейтинги Letterboxd і Metacritic відзначають високі оцінки.

Фото: кадри з фільму/дистриб’ютор фільму «Артхаус Трафік»

