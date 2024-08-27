7 немовлят, які народилися на День Незалежності в Ужгородському пологовому будинку, отримали свої перші вишиванки від майстринь студії “Косиця”. Проєкт «Моя перша вишита сорочка» майстрині втілюють уже 5-й рік поспіль і називають його своїм найніжнішим проєктом.

— Загалом ми вишили 20 сорочечок, бо ж ніколи не вгадаєш, скільки немовлят народиться того дня. Тому зазвичай їх дарують ще й діткам, які народилися в День Прапора, 23 серпня, — пояснила Varosh вишивальниця студії Вікторія Співак. — Ми стараємось розділити узори вишиванок на три категорії: хлопчачі, для дівчаток та в універсальній колірній гамі та малюнку. Цього року на День Незалежності народилося 4 хлопчики і 3 дівчинки.

Малюнки для вишиваночок майстрині беруть зі старовинних закарпатських взірців, трохи адаптують їх, робота над однією сорочечкою триває більше 3 годин. До кожної вишиванки майстрині вже традиційно додали вітальну листівку.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Вікторією Співак

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