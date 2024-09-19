20 вересня в Ужгороді стартує V Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль. Програма

20-22 вересня в обласному центрі Закарпаття відбуватимуться покази 5-го Карпатського Міжнародного Кінофестивалю (CMIFF).

Цього року глядачі матимуть нагоду переглянути 30 повних та короткометражних стрічок: повнометражні документальні фільми з України, Чехії та Франції та короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу.

У програмі, серед іншого – 4 стрічки, які були відзняті в українських Карпатах. Це фільм-відкриття «Бартка» Володимира Бакума, «Доля чи воля. Маруся» закарпатського режисера В’ячеслава Бігуна та дві короткометражні стрічки – «Що ми втратили» Марисі Нікітюк й «Рани» Лесі Дяк.

Також у програмі – 2 фільми із фокусом на інклюзію: про актуальну нині тему адаптації й туризму в горах людей з інвалідністю. Це повнометражний фільм із Франції «На своїх двох» режисера Олів’є Луї Амбера та короткометражна стрічка «Дві ноги – вдвічі легше» американської режисерки Тамари Суси.

В короткометражній документальній секції про соціум – фільми про втрати під час війни та рефлексії на неї.

Оцінювання кінострічок цього року відбуватиметься в іншому форматі: якщо торік кращі фільми обирало журі, то тепер фаворитів фестивалю визначатимуть глядачі. Передбачено й окремі нагороди від Спілки кінокритиків України.

Для фільма-переможця команда кінофестивалю підготувала особливу нагороду: інсталяцію у вигляді гір із гільз – як символ того, що гори забезпечують захист у часи війни і дозволяють проводити кінофестиваль.

Всі фестивальні кінопокази проходитимуть у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка». Окрім кінопоказів, в межах фестивалю на різних локаціях відбуватимуть також лекції, панельні дискусії, майстер-класи на тему гір, екології й туризму.

Під час заходу організатори спільно з Рухом підтримки закарпатських військових будуть проводити благодійний збір для ЗСУ, всі зібрані кошти спрямують на придбання дронів для військових.

А вже наступного тижня, 23-27 вересня, майже всі стрічки кінофестивалю покажуть у Мукачеві.

Програма V Карпатського Гірського Міжнародного Кінофестивалю в Ужгороді

20 вересня, п’ятниця

16:00 “Українська кіноіндустрія сьогодні. Фокус Закарпаття”. Панельна дискусія за участі представників влади, кіноіндустрії та кінокомісій України. (Арт-простір «Ліс»)

18:00 Відкриття кінофестивалю та показ конкурсного документального фільму “Бартка”, режисер Володимир Бакум (Україна, 2024, 80 хв). Обговорення з командою фільму. (Театр ляльок «БАВКА»)

21:00 Конкурсна програма: документальний фільм “Доля чи воля. Маруся”, режисер В’ячеслав Бігун (Україна, 2024, 60 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

21 вересня, субота

11:00 Лекція Сергія Денисенка ”В гори з фотоапаратом”. (Арт-простір «Ліс»)

12:30 Анонс кіношколи “СКАЛКА 2024”. Мрій та знімай. (Арт-простір «Ліс»)

14:00 Конкурсна програма: короткометражні ігрові фільми (86 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

16:00 Конкурсна програма: короткометражні документальні фільми “Частина I – Спорт” (81 min). (Театр ляльок «БАВКА»)

18:00 Позаконкурсний фільм “Походження”, режисер Міхаель Гансшмідт. (Австрія, 2023, 35 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

19:00 Конкурсна програма: документальний фільм “На своїх двох”, режисер Олів’є Луї Ламбер (Франція, 2023, 76 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

21:00 Конкурсна програма: документальний фільм “Кипарис”, режисер Микола Носок (Україна, 2024, 70 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

22 вересня, неділя

13:00 Розмова з Іштваном Цапом “На захист Карпат: пішки проти вітряків і гори, що надихають”. (Арт-простір «Ліс»)

15:00 Конкурсна програма: короткометражні анімаційні фільми (67 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

16:00 Конкурсна програма: короткометражні документальні фільми “Частина II – Суспільство” (95 min). Обговорення фільмів з режисерами. (Театр ляльок «БАВКА»)

18:00 Конкурсна програма: документальний фільм “Шлях лишайників”, режисер Ондржей Вавречка (Чехія, 2024, 40 хв). Обговорення з режисером фільму. (Театр ляльок «БАВКА»)

19:00 Конкурсна програма: документальний фільм “Спадок: Гуцульщина”, режисер Олексій Макаренко (Україна, 2024, 76 хв). (Театр ляльок «БАВКА»)

21:00 Закриття кінофестивалю, оголошення переможців кіноконкурсу. Показ художнього фільму закриття “Така пізня, така тепла осінь” режисера Івана Миколайчука (Україна, 1981, 83 хв). (Театр ляльок «БАВКА»).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото надане організаторами кінофестивалю

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