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Новини

20 вересня в Ужгороді стартує V Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль. Програма

19 Вересня 2024 47

20-22 вересня в обласному центрі Закарпаття відбуватимуться покази 5-го Карпатського Міжнародного Кінофестивалю (CMIFF).

Цього року глядачі матимуть нагоду переглянути 30 повних та короткометражних стрічок: повнометражні документальні фільми з України, Чехії та Франції та короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу.

У програмі, серед іншого – 4 стрічки, які були відзняті в українських Карпатах. Це фільм-відкриття «Бартка» Володимира Бакума, «Доля чи воля. Маруся» закарпатського режисера В’ячеслава Бігуна та дві короткометражні стрічки – «Що ми втратили» Марисі Нікітюк й «Рани» Лесі Дяк.

Також у програмі – 2 фільми із фокусом на інклюзію: про актуальну нині тему адаптації й туризму в горах людей з інвалідністю.  Це повнометражний фільм із Франції «На своїх двох» режисера Олів’є Луї Амбера та короткометражна стрічка «Дві ноги – вдвічі легше» американської режисерки Тамари Суси.

В короткометражній документальній секції про соціум – фільми про втрати під час війни та рефлексії на неї.

Оцінювання кінострічок цього року відбуватиметься в іншому форматі: якщо торік кращі фільми обирало журі, то тепер фаворитів фестивалю визначатимуть глядачі. Передбачено й окремі нагороди від Спілки кінокритиків України.

Для фільма-переможця команда кінофестивалю підготувала особливу нагороду: інсталяцію у вигляді гір із гільз – як символ того, що гори забезпечують захист у часи війни і дозволяють проводити кінофестиваль.

Всі фестивальні кінопокази проходитимуть у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка». Окрім кінопоказів, в межах фестивалю на різних локаціях відбуватимуть також лекції, панельні дискусії, майстер-класи на тему гір, екології й туризму.

Під час заходу організатори спільно з Рухом підтримки закарпатських військових будуть проводити благодійний збір для ЗСУ, всі зібрані кошти спрямують на придбання дронів для військових.

А вже наступного тижня, 23-27 вересня, майже всі стрічки кінофестивалю покажуть у Мукачеві.

Програма V Карпатського Гірського Міжнародного Кінофестивалю в Ужгороді

20 вересня, п’ятниця

21 вересня, субота

22 вересня, неділя

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото надане організаторами кінофестивалю

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