До 25 людей зросла кількість загиблих від ворожого удару по Тернополю внночі 19 листопада. Серед них 3 дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, травмовані. З 19 по 21 листопада в країні оголошено дні жалоби.

Міста західної України цієї ночі опинились під масованим ракетним та дроновим ударом. Росіяни били по Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Відомо про більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті, – які випустила за цю ніч росія по Україні. У Тернополі внаслідок вранішніх обстрілів 19 листопада відомо про 20 людей, що загинули, з яких 2 дитини та 66 людей травмовані, з них 16 дітей. Про це станом на 13:20 год повідомив політичний експерт, юрист Андрій Смолій.

“Масований удар ще з вечора був по нашому Харкову. Десятки людей у місті поранено, серед них є діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина”, – повідомив Володимир Зеленський.

Як повідомляють у ДСНС України, у Тернополі також пошкоджено дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. На Івано-Франківщині постраждали троє людей, серед них двоє дітей. На Львівщині триває гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч кв. м, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема. Усе – цивільні обʼєкти.

Через атаку на енергетичну інфраструктуру у низці областей України запровадили аварійні відключення електрики, повідомило Міненерго. На Закарпатті 19 листопада також введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ДСНС України

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.