“Одну з них бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття збили неподалік міста Мукачево. Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки. Обставини зʼясовуємо”, – розповів голова ОВА.

Про таке повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Сьогодні під час чергової масованої російської атаки 2 ракети перетнули повітряний простір Закарпатської області.

На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Зранку росія завдала чергового ракетного удару по Україні. По українських містах летіли крилаті ракети, балістика, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За попередніми звітами, росія випустила по Україні 93 ракети, серед яких була й щонайменше 1 північнокорейська. Також росіяни задіяли під час атаки майже 200 безпілотників.

“Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці”, – зазначив Володимир Зеленський.

Росіяни атакували насамперед українську енергетику, але також і транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні.

За інформацією Укренерго, через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

З актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Фокус

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