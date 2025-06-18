2 млн гривень спрямують на Закарпатті для безплатного встановлення стентів для пацієнтів із хворобами серця

2 млн грн із резервного фонду бюджету області спрямують Закарпатському обласному центру кардіології та кардіохірургії для закупівлі стентів пацієнтам із хронічними захворюваннями серця.

Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Як ідеться в повідомленні керівника області, у межах Програми медичних гарантій держава покриває вартість стентування лише при гострому інфаркті міокарда. Для пацієнтів із хронічними ураженнями коронарних судин така процедура часто залишається недоступною через високу вартість.

Як розповіла у коментарі Varosh директорка департаменту Закарпатської ОВА Любов Мандзич, кошти виділені для придбання стентів, які будуть надаватися відповідно до медичних показів пацієнтам із серцево-судинною патологією, ішемічною хворобою серця.

Першочергово послуга буде безплатна для учасників бойових дій, ветеранів, малозахищених пільгових верств населення.

«Розпорядження було підписано вчора, тому програма ще не запрацювала в повному обсязі. Після того, як кошти надійдуть на рахунки обласного кардіодиспансеру і відбудеться процедура закупівлі, можна буде скористатися цією послугою. Орієнтовно – через 2-3 тижні», – сказала Любов Мандзич.

За її словами, виділені кошти покривають потребу у забезпеченні стентами усіх хворих, хто їх потребує, приблизно на 20-30%.

При цьому розповіла, що при гострій патології, коли є загроза життю, стентування проводиться безплатно. Зараз же йдеться про пацієнтів із хронічними хворобами та про планові оперативні втручання.

«Вони (стенти –ред.) є дороговартісними, але й дуже важливими, адже покращують якість життя і забезпечують відновлення людини», – сказала Любов Мандзич.

Наразі послуга буде доступна у Закарпатському обласному центрі кардіології та кардіохірургії.

Надалі, залежно від кількості звернень і критичних ситуацій, програму дофінансовуватимуть – з тим, аби забезпечити відповідну послугу у відділенні інтервенційної кардіології Хустської лікарні та Центрі патології серця і судин у Мукачеві.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Odrex

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