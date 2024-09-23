2,5 млн гривень для ЗСУ зібрали під час Мукачівського півмарафону-2024

Мукачівський півмарафон відбувся у місті над Латорицею минулої суботи, 21 вересня.

Для учасників були доступні кілька бігових дистанцій: окрім основної на 21 кілометр, також можна було бігти «десятку», естафету та благодійний забіг на 1 км. Для діток підготували дистанції на 100 та 400 метрів, розповів у коментарі Varosh співорганізатор Mukachevo Half Marathon Олег Казибрід.

«На всі дистанції загалом зареєструвало 473 учасники, півмарафон бігли 124 атлети. Траса складалася з двох кіл по 10,5 кілометрів і пролягала повз усі визначні місця та пам’ятки Мукачева. Наймолодшим діткам, які бігли дитячі дистанції, було від двох років. Найстарший учасник забігу – спортсмен 70 років», – сказав Олег Казибрід.

Як і планували, організатори підготували для учасників забігу аудіоекскурсію, а на старті видавали навушники. Зчитавши на спеціальному стенді на початку забігу QR-код, спортсмени під час подолання півмарафону мали змогу слухати історії про пам’ятки міста, поруч з якими пробігали.

Одночасно з тим, як тривав забіг, для відвідувачів та гостей заходу влаштували також розважальну програму у міському парку – з конкурсами, концертом та дитячими розважальними атракціями.

Завдяки внескам учасників, а також фінансовій участі партнерів заходу, вдалося зібрати близько 2,5 млн гривень, розповів Олег Казибрід. За ці кошти організатори придбали 80 FPV-дронів та 2 джипи, які виставили на огляд на локації, аби всі охочі могли їх побачити. Відтак дрони та автівки передали для військових 3-ї окремої штурмової бригади.

Усі учасники забігів отримали в подарунок сертифікати на безплатне відвідування аквапарку «Карпатія» та спеціальні бігові брендовані шкарпетки. Діти, що бігли дистанції, були нагороджені сертифікатами на відвідування лунапарку та розважального центру «Імперія».

Переможці півмарафону, своєю чергою, були нагороджені сертифікатами на знижку на купівлю нерухомості у Мукачеві від 1000 до 7000 тисяч доларів. Також переможцям на основній дистанції вручили в подарунок велосипеди.

Переможцями на основних дистанціях в 21 км стали:

Серед чоловіків – Іван Стребков;

Серед жінок – Оксана Федик.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мукачівської міської ради у Фейсбуці