19 тис. грн за однокімнатну квартиру: в Ужгороді – найдорожча оренда житла в Україні

Вартість оренди житла в обласному центрі Закарпаття вища навіть за столичні ціни. Найдорожчі для оренди квартири – в Ужгороді, за ним ідуть Львів і Київ.

Видання «Слово і Діло» проаналізувало нинішню ситуацію на ринку оренду житла в Україні та співставило із ціновою ситуацію щодо середніх зарплат у містах.

За даними видання, оренда однокімнатної квартири в Ужгороді коштуватиме винаймачам в середньому 19 тис. грн. Тим часом середня зарплата у місті становить 22,5 тис. грн, що робить оренду менш доступною.

У Львові оренда однокімнатної квартири вартує в середньому 16,9 тис. грн. Тоді як середня зарплата у місті – 24 тис. грн, це друге місце по Україні. На третьому місті за вартістю оренди житла – Київ у столиці за однокімнатну квартиру доведеться сплатити в середньому 16 тис. грн. А ось за розміром середньої зарплати столиця – на першому місті: тут вона становить в середньому 26 тис. грн.

Найдешевша ж оренда житла нині – у Харкові: винайняти 1-кімнатну квартиру в місті можна за 4 тис. грн. Середня зарплата у місті ж становить близько 20 тис. грн.

Як пояснила в коментарі Varosh рієлторка Катерина Осадчук, чим далі місто перебуває від зони бойових дій, тим вища в ньому буде оренда житла. Тож те, що Ужгород за цим показником у лідерах – очікувано.

За її словами, основний фактор здорожчання вартості оренди житла – це зростання цін на продаж нерухомості: вони стрімко зросли від початку повномасштабного вторгнення і потягли за собою ціни на оренду.

Разом із тим, додала Катерина Осадчук, в останні місяці ціни на оренду, досягнувши попередньо піка, трохи «просіли».

«Якщо після стрімкого зростання однокімнатні квартири здавалися в оренду в межах 600 доларів, то зараз можна знайти за 450-500 доларів. Оренда двокімнатної квартири на момент здорожчання коштувала 1 тис. доларів, зараз же винайм такої квартири – це 600-700 доларів. Це якщо говорити про новобудови, на вторинному ринку житла ціни будуть нижчі: однокімнатні квартири в межах 10-12 тис. грн, двокімнатні – близько 15 тис. грн», – розповіла Катерина Осадчук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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