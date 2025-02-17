19 населених пунктів Закарпаття внесені до переліку історичних населених місць України

Перелік історичних міст, сіл та селищ – це список населених пунктів, які повністю або частково зберегли свій історичний ареал з об’єктами культурної спадщини та пов’язані із ними забудови, типові для певних культур чи періодів розвитку.

На Закарпатті історичними населеними місцями визначили 19 міст, сіл та селищ, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

До переліку історично населених міст України віднесли: міста Ужгород, Берегово, Виноградів, Іршаву, Мукачево, Перечин, Рахів, Сваляву, Тячів, Хуст; селища Буштино, Великий Березний, Вилок, Воловець, Королево, Міжгір’я, Солотвино, Тересву, Чинадійово.

Для того, щоб зафіксувати культурні пам’ятки та об’єкти у таких населених пунктах, органи місцевого самоврядування мають виготовити історико-архітектурні опорні плани. Ці документи є невіддільною частиною генерального плану.

Історико-архітектурний план опорний план – це документація, яка фіксує нерухому культурну спадщину населеного пункту чи території. До нього вноситься інформація про об’єкти та пам’ятки культурної спадщини, пов’язану з ними історичну забудову, землі історико-культурного призначення, місця втрачених будинків, оборонних укріплень, пам’ятки природи тощо.

За словами Мирослава Білецького, станом на сьогодні такі історико-архітектурні опорні плани розробили лише 10 закарпатських міст і селищ.

«Документація Перечина, Мукачева та Королева зараз на розгляді у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України. Іршава та Свалява лише розпочали цей процес. Натомість у 4 історичних населених місцях – Міжгір’ї, Солотвині, Великому Березному, Тересві – цей процес навіть не стартував», – сказав Мирослав Білецький.

Натомість розроблення та затвердження історико-архітектурних опорних планів є дуже важливим кроком для громад. Адже без них неможливо погодити генеральний план, а отже – не можна планувати майбутній розвиток міст, сіл і селищ.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Getty Images