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Новини

18 листопада на закарпатті запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх черг

17 Листопада 2024 255

Через чергові масовані обстріли росією критичної інфраструктури України в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила ПрАТ “Закарпаттяобленерго”.

Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Інформація про черги доступна за посиланням. Черги почали застосовувати сьогодні з 14.45. Попередньо в “Укренерго” повідомили, що такі відключення діятимуть впродовж доби, однак і графіки, і черги можуть змінюватися залежно від ситуації в країні.

Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 18.11.2024:

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*Зверніть увагу: можлива невелика похибка у часі в межах 10-20 хв для перепідключення електропостачання між чергами.

Як користуватись графіком

Крок 1

Крок 2

Діана Тищенко, Varosh

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# Графік відключень # електроенергія # закарпаття # мукачево # світло # ужгород

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