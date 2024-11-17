18 листопада на закарпатті запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх черг

Через чергові масовані обстріли росією критичної інфраструктури України в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила ПрАТ “Закарпаттяобленерго”.

Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Інформація про черги доступна за посиланням. Черги почали застосовувати сьогодні з 14.45. Попередньо в “Укренерго” повідомили, що такі відключення діятимуть впродовж доби, однак і графіки, і черги можуть змінюватися залежно від ситуації в країні.

Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 18.11.2024:

*Зверніть увагу: можлива невелика похибка у часі в межах 10-20 хв для перепідключення електропостачання між чергами.

Як користуватись графіком

Крок 1

Визначте до якої черги належить ваш населений пункт, вулиця та будинок. Зробити це можна на сайті “Закарпаттяобленерго”.

Крок 2

Перевірте, в який час у вашої черги можливе відключення електроенергії: білим в таблиці позначені години, в які електроенергія буде, інші кольори — години, в які заплановані відключення. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут.

Діана Тищенко, Varosh