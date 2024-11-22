16-томну “Історію України” видав ужгородський професор Сергій Федака

Над багатотомником науковець працював упродовж 4,5 років.

Доктор історичних наук, професор УжНУ Сергій Федака написав і видав 16-томну «Історію України».

Це шостий багатотомник подібного взірця в Україні та другий – авторський, розповів у коментарі Varosh Сергій Федака. Так, 10-томну авторську «Історію Руси-України» свого часу уклав Михайло Грушевський, потім було ще 4 колективних багатотомних праці, переважно від Інституту історії України. Нині ж світ побачив шостий повний авторський багатотомник з історії України – від кам’яного віку і до сучасності.

Загалом 16-томник розбитий на 3 серії, розповів Сергій Федака:

«Перша серія – це долітописна історія, яка охоплює 4 томи: кам’яний, бронзовий віки, початок залізного. Друга серія – 5 томів, літописна історія: те, що описують літописи від початку Київської Русі та до завершення доби козацько-гетьманської держави. І третя серія – це 7 томів модерної історії, починаючи від XVIII століття і до наших днів».

16-томник «Історії України» авторства Сергія Федаки вийшов в ужгородському видавництві TIMPANI накладом у 300 примірників. Наразі видання є у вільному продажі у місцевих книгарнях, за бажання можна придбати його частинами – окремо із томів і періодів, які будуть цікаві читачу, пояснив Сергій Федака.

Надалі у планах автора на базі виданого багатотомника укласти окремо працю про історію Закарпаття, а також – книгу з історіософії.

«На майбутнє, в принципі, можливе продовження багатотомника і 17-й том: про перемогу, відбудову України та подальший її розвиток», – сказав Сергій Федака.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Василя Ільницького

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