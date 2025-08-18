Facebook
Новини

16 команд взяли участь у “Боржавській регаті” на Іршавщині

18 Серпня 2025 1

Майже 3 кілометри по Боржаві пропливли минулої суботи 16 команд, які зареєструвалися для участі у “Боржавській регаті”. Захід, нагадаємо, пройшов утретє, і вперше — за час повномасштабної війни. Серед учасників була одна команда з Ужгорода, одна — з Хуста, решта ж — з різних громад Іршавщини, розповів Varosh один з організаторів заходу Іван Штефаньо.

Боржавська регата 10

Зрештою, премію “Карачоні на камері” як найшвидше судно отримала хустська команда «Буйволи», Карпатський Буйвіл). Вони подолали дистанцію від мосту в селі Луково до мосту в Імстичеві за 1 годину і 10 хвилин.

Премія “Андретівський Якорь” здобула найбільш “прохідна” команда “Серинча” із Греблі. “59-та Повінь” – як найоригінальніше судно здобули “Раковецькі пірати” – молодь із Раківця, які вразили всіх креативністю. А премію за найчисленніший екіпаж “Нащадки Палеоліту” отримали ужгородці, які 9-ро вели своє судно через пороги Боржави.

Десятиліття на плаву: історія гучного літнього перформансу «Ужгородська регата»

Учасників регати на рятувальному човні супроводжували волонтери-рятувальники, які були готові надати першу допомогу у разі потреби.

Захід був благодійний — за вечір учасники зібрали понад 10 тисяч гривень. Їх скерують на підтримку підозрілу повітряних сил України який виконує свої завдання в межах Харківської області, кажуть організатори.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото зі сторінки “My Дозвілля”

# Боржава # Боржавська регата # змагання на воді # новини Varosh # ужгородська регата

