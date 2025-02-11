15 закарпатських родин безоплатно пролікувалися від безпліддя. Як скористатися програмою

З минулого року лікування від безпліддя входить до програми медичних гарантій.

Відтак родини, які прагнуть мати дітей, але не можуть завагітніти та стати батьками, можуть скористатися послугою безоплатного лікування від безпліддя. Для цього в державному бюджеті передбачено 380 млн грн.

На Закарпатті програмою безоплатного лікування від безпліддя скористалися 15 родин, повідомив голова обласної державної адміністрації Мирослав Білецький.

«Впродовж минулого року у відділення планування сім’ї в Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А.Новака звернулися 12 пар з Мукачівського, Хустського, Рахівського районів, з Ужгорода й Тячева. Ще 3 сім’ї з Ужгорода та району скористалися державною програмою у січні 2025 року. Одна з учасниць – вже при надії», – розповів голова ОВА.

За його словами, для того, щоб пройти лікування, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати направлення до акушера-гінеколога, який скерує для подальшого лікування в одну із законтрактованих клінік.

Як отримати послугу

Безоплатно пройти лікування від безпліддя можна при встановленні відповідного діагнозу. При цьому, вік пацієнтки на момент початку циклу лікування не має перевищувати 40 років.

Для цього необхідно звернутися до акушера-гінеколога в закладі, що має договір із Національною службою здоров’я України. Направлення для цього не потрібне.

Після проведення обстеження акушер-гінеколог визначить показання до проведення ЕКО, а за необхідності – скерує до суміжних спеціалістів. Якщо на цьому етапі знадобиться стаціонарне лікування або дообстеження, пацієнтку скерують до спеціалізованого закладу.

При наявності підстав для лікування від безпліддя та за умови відсутності показань пацієнтка має право самостійно обрати заклад із переліку тих, що мають укладені договори на медичне обслуговування за відповідним пакетом послуг.

Лікування можливе як амбулаторне, так і в умовах стаціонару – залежно від призначення лікаря.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Medikom

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