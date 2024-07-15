15 та 16 липня в Ужгороді тимчасово перекрить рух для авто на кількох вулицях. Де і чому

Сьогодні ввечері та завтра зранку й до обіду в Ужгороді перекриють рух автотранспорту в районі кількох вулиць.

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, обмеження руху автотранспорту буде введене на наступних вулицях: через площу Андрія Бачинського, вулиці Олександра Духновича, Михайла Лучкая, провулок Підгірний, вулиці Августина Волошина та Замкову.

Обмеження руху діятиме:

15 липня – 17:00-20:00.

16 липня – 10:00-14:00.

Рух на зазначених вулицях тимчасово перекривають у зв’язку із проведенням заходів із єпископської хіротонії о.Теодора Мацапули, яка відбудеться в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі.

8 травня Папа Франциск призначив нового єпархіального єпископа для Мукачівської греко-католицької єпархії, яким став отець Теодор Мацапула.

Обряд єпископської хіротонії новопризначеного єпископа – таїнство поставлення у священнослужителі – триватиме в Ужгороді впродовж двох днів, повідомляють у Мукачівській греко-католицькій єпархії.

Сьогодні, 15 липня, о 18:00 розпочнеться Велика вечірня з Чином архієрейського найменування о. Теодора Мацапули. Перед початком богослужіння отець Теодор складатиме визнання віри, яке складає кожен, хто поставляється на єпископа. У вівторок, 16 липня об 11:00 розпочнеться Архієрейська Божественна літургія з Чином архієрейської хіротонії о. Теодора Мацапули. Під час самої літургії, перед читаннями, відбудеться власне обряд свячень.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Вікіпедія

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