135 тисяч переселенців і нестача соцпрацівників: звіт представника Уповноваженого з прав людини на Закарпатті

Впродовж 2024 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло понад 123 тис. звернень.

Про таке сьогодні під час сесії Закарпатської обласної ради повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.

Що стосується Закарпаття, від мешканців області на адресу омбудсмана надійшло 2 405 звернень.

За словами Андрія Крючкова, найчастіше в області до Уповноваженого з прав людини зверталися члени родин військовополонених та безвісти зниклих, внутрішньо переміщені особи, члени сімей військовослужбовців, військовослужбовці, особи, які перебували в медичних установах Закарпатської області.

Проведено 248 моніторингових візитів

В межах парламентського контролю Офіс Уповноваженого з прав людини провів на Закарпатті 248 моніторних візитів. Це – другий показник по Україні.

За результатами візитів представники омбудсмена виявили низку порушень в кількох сферах дотримання прав людини.

Зокрема, впродовж року було здійснено 38 виїзних моніторингових візитів щодо стану дотримання прав дитини, під час яких виявили системні порушення. Основні з них – це відсутність надавачів соціальних послуг у 9 громадах області.

Так, представники омбудсмана зафіксували кризову ситуацію з кадрами у службах справи дітей.

«Часто 1 спеціаліст вимушений виконувати обсяг роботи, який фізично не під силу одній людині. Це не лише знижує ефективність роботи служб, а й створює ризик того, що діти, які потребують допомоги, можуть залишитися без належного захисту та підтримки з боку держави», – сказав Андрій Крючков.

Також в результаті відвідування інституційних закладів низку порушень прав дитини виявили у дитячому будинку у Батьові та в Мукачівському будинку-інтернаті. Окремо зафіксували порушення прав дітей в евакуйованих закладах з Дніпра.

Понад 6 тисяч звернень від членів родин полонених та безвісти зниклих

За інформацією Андрія Крючкова, станом на кінець 2024 року на Закарпатті зареєстровано 135 тис. внутрішньо переміщених осіб. Близько 4 500 з них проживали в місцях тимчасового проживання, де представники омбудсмана здійснили 105 моніторингових візитів.

Під час моніторингу до Берегівського територіального центру соціального обслуговування населення було виявлено можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою та будинком підопічного. За цим фактом Закарпатська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Наразі у справі одній особі оголошено про підозру, щодо решти осіб триває досудове розслідування.

Від членів родин полонених та безвісти зниклих до Уповноваженого з прав людини у 2024 році всього надійшло понад 6 000 звернень. На базі Центру захисту прав людини нині працює регіональна робоча група координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими.

«Що стосується основних планів роботи на 2025 рік, основний акцент буде спрямований на дотримання прав членів родин військовополонених, безвісти зниклих, дотримання прав дитини, дотримання прав людини на належну медичну допомогу в медичних установах нашої області. Наступного року вперше буде підготовлена спеціальна доповідь щодо додержання прав людини в Закарпатській області за 2025 рік. Її представлять в українському парламенті, на засіданні уряду та міжнародним партнерам», – сказав Андрій Крючков.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області

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