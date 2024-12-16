13-річна тенісистка з Виноградова Матільда Чедрик стала абсолютною чемпіонкою на міжнародній арені — Tennis Europe Leszno Cup 2024 у Польщі — перше місце в одиничному та парному розрядах у категорії U14. Дівчина входить у ТОП-20 молодих тенісистів до 14 років в Україні, — сказав Varosh голова відокремленого підрозділу Федерації тенісу України в Закарпатті Михайло Рівіс. “Такий унікум у нас на Закарпатті один”, — додав він.

Тренерка Матільди, Біанка Велеган, займається з дівчинкою з 8-річного віку. Розповіла: на змаганнях у Польщі, які тривали 8-15 грудня у місті Лезно, Матільда перемогла в парному змаганні разом зі своєю давньою подругою, львів’янкою Лізою Гучко. Дівчата грали проти тенісисток з Польщі, Чехії, України-Чехії та України.

— А в одиничному змаганні, у фіналі, вона перемогла Лізу, 6:0, 6:4, — каже тренерка в коментарі Varosh. — У півфіналі зустрілася з українкою, Анною Головаш, і перемогла її 6:1, 6:0. В одиночних змаганнях вона не програла жодного сету! Взагалі у тих змаганнях як у парних, так і в одиничних перемогли українки.

Зі слів Біанки Велеган, цього року змагань уже не буде, а плани на наступний вона робитиме у січні.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Матільди Чедрик в Інстаграм

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