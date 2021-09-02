Відкриття театрального сезону Малої Сцени

3.09 о 18:30 ми відкриваємо театральний сезон Малої Сцени прем’єрою вистави «Готель між двох світів» режисером-постановником якої є Заслужений артист Украіни Михайло Фіщенко.

Коротко про виставу:

«Готель між двох світів» — химерна драма про найголовніше питання людської екзистенції — життя і смерті. Чи справді існує готель, де людські душі чекають на вирішення своєї подальшої долі?

На думку театрального оглядача Сергія Федаки, твір напрочуд суголосний нашій пандемічній порі: «На порозі смерті люди не брешуть, бо який сенс? Зіграти такий рівень щирості — вищий пілотаж для акторів.

Спектакль сприймається на одному диханні. Він глузливий — хай це і чорний гумор, але це сміх із наших страхів, із тої пихи, з якою ми живемо і яка виявляється зовсім марною, із нашої марноти, котра за великим рахунком нічого не варта, зате варті речі малопомітні на перший погляд».

Квитки вже можна придбати в касі театру та онлайн на сайті

З нетерпінням чекаємо на зустріч з Вами, любі наші поціновувачі.

Велика сцена:

4.09 відкриття театрального сезону виставою «Ідеальне весілля»

Комедія про принципове неспівпадіння логіки чоловічої і логіки жіночої — цим і цікаве, драматичне, непрогнозоване співіснування двох істот з двох різних планет. Коли ж до того доєднується щось взагалі третє зайве (ірраціональна пристрасть), то психіатри взагалі ще не придумали відповідних термінів.